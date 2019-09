© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che da domani, martedì 3 settembre, aprirà a Rieti – nei locali dell’ex ufficio di segretariato sociale, al piano terra del Palazzo Comunale, lato largo Alfani – lo sportello “Uepe – Ufficio esecuzione penale esterna” di Rieti e Viterbo.Grazie a tale spazio i funzionari di servizio sociale saranno in grado di garantire interventi di maggiore prossimità nei confronti degli utenti in carico. Considerata la distanza e la difficoltà dei collegamenti tra i Comuni del reatino e la sede centrale dell’Ufficio, è evidente l’utilità, in termini di minor disagio organizzativo per utenti e famiglie, del poter disporre di un luogo fisico presso gli uffici del Comune dove decentrare alcuni degli interventi professionali riferiti al reinserimento socio-familiare di persone sottoposte alle misure alternative alla detenzione e alla messa alla prova che vivono a Rieti e nei territori della Provincia.Inoltre, tale spazio potrà favorire l’incontro e il confronto con gli operatori dei servizi socio-sanitari dei comuni del territorio che condividono con l’Uepe la presa in carico degli interessati e delle famiglie, nonché con altri soggetti a vario titolo coinvolti, come ad esempio associazioni di volontariato e strutture del privato sociale.L’ufficio a Rieti sarà aperto ogni martedì dalle ore 9 alle ore 14.30.