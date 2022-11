Venerdì 11 Novembre 2022, 00:10

RIETI - In attesa che il centrodestra sciolga la riserva su chi sarà il prossimo candidato alla guida della Regione, nel Pd regionale avanza sempre più l’ipotesi dell’attuale assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Sul suo nome c’è l’appoggio del Terzo polo. Tutto ciò ha riflessi politici sul territorio reatino. Nel Partito democratico si sarebbe aperta una discussione su chi candidare alle prossime regionali, che con molta probabilità si terranno agli inizi di febbraio 2023. Il consigliere sabino uscente, Fabio Refrigeri, a quanto si apprende, si sarebbe rimesso alle decisioni del partito e non è escluso che potrebbe fare un passo indietro. Refrigeri è stato assessore nella prima giunta Zingaretti, attualmente è consigliere alla Pisana con l’incarico di presidente della quarta commissione Bilancio.

«Ciò che posso dire - afferma il segretario cittadino, Vincenzo di Fazio - è che Refrigeri è un patrimonio per il partito e che sicuramente per noi è importante la sua presenza. È un punto di riferimento dal quale non si potrà prescindere. Bisogna però verificare se ha intenzione di mettersi in gioco nuovamente. Rispettiamo il ruolo istituzionale che ha avuto, tra non molto faremo degli incontri e capiremo il da farsi».

La riunione. Nei prossimi giorni, sul tema delle Regionali, ci dovrebbe essere una riunione dei circoli provinciali. Intanto, iniziano a circolare altri nomi, come quello dell’attuale assessore al Lavoro, Claudio Di Berardino: potrebbe essere lui il candidato forte da calare sullo scacchiere della politica locale. L’ex sindacalista è stato il concorrente dei dem alle primarie per le Comunali di giugno, che poi hanno premiato l’ex sindaco Simone Petrangeli. Resta tuttavia una carta che il Pd potrebbe giocarsi. Torna a farsi sentire anche Alessandro Mezzetti, esponente di spicco dei dem reatini.

«Credo che il partito - afferma l’ex capogruppo a Palazzo di città - debba in qualche fare un ragionamento sul proprio futuro. E penso anche che in vista di questi appuntamenti regionali, la fase congressuale andasse aperta prima». E poi dice la sua su un possibile ritiro di Refrigeri. «Credo che Fabio abbia dato molto a questa provincia - conclude. - Spetta a lui una valutazione se candidarsi o meno, ma spetta anche a tutti noi capire se oggi bisogna continuare sulla stessa strada o attuare un cambio di passo rispetto al passato».