RIETI - Collegiove sta vivendo un’esplosione demografica mai registratai, nonostante il piccolo centro sia di fatto sprovviso di servizi.



Miracolo del reddito di cittadinanza, che suggerisce ai più furbi strade alternative per dimostrare di essere in regola con la normativa e di avere diritto a riscuotere il sussidio di disoccupazione, o delle imminenti elezioni amministrativeche si preannunciano abbastanza combattute?



Sta di fatto che in Comune sono arrivati carabinieri e finanza per indagare.



