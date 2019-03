RIETI - Una prima giornata senza la temuta ressa agli sportelli delle Poste per la presentazione delle domande per il reddito o la pensione di cittadinanza. Non ci sono state file o problemi particolari neppure nei Caf.



Rimangono molteplici, invece, i dubbi da chiarire, con persone che hanno rivolto domande - soprattutto ai Caf - per comprendere i requisiti per accedere alla misura. Intanto, sulla potenziale platea di utenti, dai cinquemila e cento stimata a novembre nella provincia di Rieti si è scesi a 3.580 nuclei familiari.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DEL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, GIOVEDI' 7 APRILE

© RIPRODUZIONE RISERVATA