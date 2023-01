U17 provinciale: vittoria esterna e secondo posto per Poggio Mirteto, ok Città di Rieti e Accademia Sabina. Risultati e commenti

RIETI – In attesa della ripresa del campionato nel fine settimana in arrivo, sono tre i recuperi che hanno animato il torneo Under 17 provinciale reatino nel periodo dal 23 dicembre a sabato 7 gennaio. Grazie anche alle parole dei tecnici delle squadre coinvolte, ripercorriamo i risultati di queste gare.

Mentana 1947 – Poggio Mirteto 1-2 (VIII giornata)

Preziosa vittoria esterna lo scorso 7 gennaio per la formazione sabina, che in rimonta riesce a portare a casa tre punti che la collocano momentaneamente al secondo posto con 18 punti e con una sola lunghezza di distacco dalla Nuova Rieti capolista. Decisivi per il successo i gol di Sechi e De Sanctis arrivati nell’ultimissima parte del secondo tempo in risposta alla rete iniziale di Bacich. «Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra molto ben attrezzata – dichiara il tecnico mirtense Gianluca Cianfa – Sono contento perché i ragazzi non hanno mai mollato, guadagnandosi con grinta e cuore l’attuale piazzamento in classifica. Ora è importante mantenere la continuità nei risultati».

«Dopo aver realizzato il vantaggio, abbiamo tenuto bene il pallino del gioco – confessa l’allenatore del Mentana 1947 Michele Sassone – In seguito, però, siamo capitolati a causa dell’espulsione di un nostro difensore centrale. Abbiamo affrontato questa sosta con il prof. Goretti molto attentamente sull’aspetto fisico, riproponendo anche dei test fatti in estate per monitorare la crescita dei ragazzi. Sabato affronteremo il Passo Corese in casa e quindi mi aspetto che la squadra dia il massimo per muovere a proprio favore la classifica. Siamo desiderosi di mostrare il nostro valore».

Pro Calcio Studentesca – Accademia Calcio Sabina 1-3 (VIII giornata) e Pro Calcio Studentesca – Città di Rieti 1-3 (VI turno)

Doppia sconfitta con lo stesso punteggio per la Pro Calcio Studentesca, scesa in campo tra le mura amiche con Accademia Calcio Sabina e Città di Rieti rispettivamente il 7 gennaio e il 23 dicembre. Nel primo caso, nonostante un’autorete, gli ospiti hanno prevalso grazie alle realizzazioni di Colafigli, Dibartolo e Nisi, nel match pre-natalizio, invece, a nulla è servito il gol di Bosi, neutralizzato dalla doppietta amarantoceleste di Bianchetti e dall’ulteriore marcatura di Cavalli.

Gildo Finco, mister della Pro Calcio Studentesca: «Al di là dei ko, durante le ultime settimane ci siamo allenati discretamente, cercando di lavorare il più possibile sulle nostre debolezze. L’auspicio è quello di migliorare progressivamente senza paura».

Matteo Pacilli, tecnico del Città di Rieti: «La partita del 23 dicembre è stata piuttosto ostica soprattutto perché non è stato facile sbloccarla. Dopo aver ottenuto il vantaggio, il nostro gioco si è fluidificato, consentendoci di mettere in cassaforte un successo di cui avevamo bisogno. Ora i ragazzi si stanno allenando con forza in vista dell’importante sfida contro Poggio Mirteto, squadra interessante che affronteremo con coraggio».

Classifica aggiornata

Nuova Rieti 19

Poggio Mirteto 18

Grifo Academy, Accademia Calcio Sabina 16

Passo Corese 15

Palombara 13

Mentana 1947: 12

Città di Rieti 10

Velinia 7

Pro Calcio Studentesca 3

Poggio Moiano 1