Recuperi U17 provinciale: la Nuova Rieti travolge Poggio Moiano, pari tra Città di Rieti e Velinia. Risultati e commenti

RIETI - In attesa della ripresa completa del campionato Under 17 provinciale nel fine settimana in arrivo, ricapitoliamo i risultati dei due recuperi che sono andati in scena sabato pomeriggio. Dominio tra le mura amiche per la Nuova Rieti che torna al comando della classifica, un punto a testa per Città di Rieti e Velinia.

Nuova Rieti – Poggio Moiano 11-1 (recupero XI giornata)

Gara a senso unico fra Nuova Rieti e Poggio Moiano, con i padroni di casa che hanno potuto facilmente neutralizzare la rete avversaria di Filabozzi grazie alla tripletta di Del Sole, alle doppiette di Cervelli e Bernardinetti e ai gol di Rosati, Marioni, Dionisi e Iacoboni. Ora gli amarantocelesti sono primi ad un solo punto di distanza dal Poggio Mirteto, con cui si dovranno affrontare nell’unico recupero ancora da giocare che è in programma alle 15:00 di mercoledì 8 marzo al comunale di Cantalice. «Abbiamo avuto qualche difficoltà a sbloccare la partita, ma il risultato non è mai stato in discussione – afferma il tecnico della Nuova Rieti Luigi Masci – Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi, che hanno ormai imparato quanto sia importante non sottovalutare nessun avversario. Ora siamo pronti per affrontare il rush finale del torneo con la massima determinazione».

Città di Rieti – Velinia 1-1 (recupero XIII giornata)

Sfida equilibrata fra le due formazioni scese in campo al Gudini. Decisive per il punteggio finale due azioni dei padroni di casa, prima in gol con Bianchetti e poi a segno nella porta sbagliata. «Sapevamo che la partita non sarebbe stata facile e così è stato – spiega il vicecapitano del Città di Rieti Damiano Saburri – Dopo il pareggio degli ospiti non ci siamo disuniti, cercando più volte la rete della vittoria. C’è sicuramente rammarico perché potevamo fare bottino pieno, ma abbiamo ancora altri incontri per poter terminare al meglio il nostro percorso in questa competizione».

«Pareggio giusto al termine di una sfida ben impostata da entrambe le squadre – racconta il mister del Velinia Simone Marchetti – Peccato per essere rimasti in dieci nell’ultima mezz’ora, ma alla fine siamo riusciti a trovare un punto importante per il nostro morale».

Classifica aggiornata

Nuova Rieti 31

Poggio Mirteto 30

Grifo Academy 28

Mentana 1947: 21

Accademia Calcio Sabina: 20

Passo Corese 19

Città di Rieti, Palombara 15

Velinia 11

Poggio Moiano 5

Pro Calcio Studentesca 3