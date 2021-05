Recuperi girone F: il Rieti guarda soprattutto a Vastese e Aprilia per la zona playout in vista del derby allo Scopigno

RIETI - Giornata piena di recuperi quella di domani, domenica 2 maggio. Dieci le formazioni che scenderanno in campo per riportasi al passo delle concorrenti. Occhi del Rieti puntati su due sfide fondamentali, soprattutto sul campo di Aprilia: se i pontini, ora appaiati agli amarantocelesti, se conquisteranno punti staccheranno il team di Battisti in vista del derby di domenica 9 maggio allo Scopigno. Ma il Rieti potrebbe essere scavalcato anche dalla Vastese, qualora gli abruzzesi trovassero domnai i tre punti.

Avvincente il match Montegiorgio-Atletico Terme Fiuggi, valida per la 15^ giornata di andata. Tra le mura amiche, i rossoblù vogliono avvicinarsi alle big del girone. Di contro il Fiuggi cerca i tre punti per alleggerire i pesanti pensieri dovuti alla zona playout. Pochi i punti raccolti da quest’ultima in trasferta mentre il Montegiorgio in casa è un degno avversario.

Nel recupero della 17^ giornata di andata si affrontano Città di Campobasso-Pineto. Al “Nuovo Romagnoli” la capolista cerca punti fondamentali per il finale di stagione. L’ostico avversario è il Pineto reduce da un amaro 1-1 con la penultima formazione del girone F. La gara per i padroni di casa non è da sottovalutare.

Porto Sant’Elpidio e Recanatese scendono in campo per il recupero della 4^ giornata di ritorno: gli ospiti giallorossi possono puntare alto in un match che sulla carta sembra più che abbordabile. Poche risorse da parte dei padroni di casa, fanalino di coda del girone, e che il Rieti affronterà nel recupero il 12 maggio.

Sfida da prendere con cautela per la Vastese che va in trasferta sul campo dell’Olympia Agnonese nel recupero della 6^ giornata di ritorno. Vietati dunque cali di concentrazione che possono costare caro. Il successo varrebbe l’uscita dalla zona calda della classifica e l’entrata del Rieti.

Nel recupero dell’8^ giornata di ritorno interessante la gara tra Aprilia e Vastogirardi: i laziali padroni di casa guidati dal tecnico Giorgio Galluzzo hanno qualche motivazione in più dei molisani. Nessuno vuole comunque lasciare punti critici per il finale di stagione. La vittoria dell’Aprilia porterebbe i reatini dentro la zona playout.

La classifica

Città di Campobasso 54 (25 gare giocate)

Notaresco 52 (25)

Cynthialbalonga 44 (27)

Castelnuovo Vomano 42 (26)

Matese 41 (27)

Montegiorgio 35 (24)

Vastogirardi 35 (22)

Recanatese 35 (25)

Castelfidardo 35 (25)

Pineto 33 (22)

Tolentino 32 (25)

Rieti 31 (26)

Aprilia 31 (26)

Vastese 29 (23)

Fiuggi 25 (23)

Real Giulianova 22 (25)

Olympia Agnonese 5 (21)

Porto Sant’ Elpidio 3 (21)

Ultimo aggiornamento: 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA