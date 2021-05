Voglia di poker e di playoff per il Rieti pronto per il recupero con l'Aprilia

RIETI - Il Rieti di nuovo allo Scopigno per il poker e la voglia di playoff. Domani alle 16, gli amarantocelesti tornano di nuovo in campo per il recupero dell’11^ giornata di ritorno, ospite è l’Aprilia con l'obiettivo di bissare il successo dell'andata (1-0, Orchi su rigore, assegnato per fallo di Prudente su Martinelli). Sfida alla portata dei reatini reduci da un’ottima vittoria col Castelfidardo domenica scorsa (1-0) mentre gli ospiti vengono da un pareggio in casa del Fiuggi (2-2). Mister Battisti si impone di dare obiettivi ai suoi, ognuno dovrà trovare la miglior motivazione. In casa il Rieti ha raccolto 21 punti, l’Aprilia in trasferta 16. Nel derby laziale, la squadra ospite ha una gara in meno. In termini di gol fatti è superiore la formazione biancoceleste ma sui gol subiti sono gli amarantocelesti a dire la loro.

In campo alle 16 altri recuperi del girone F di serie d. Pineto-Vastese si affrontano per recuperare la 4^ giornata di ritorno. Forti le motivazioni in casa della formazione adriatica che potrebbe agguantare il quarto posto. Per la Vastese difficile trovare i giusti obiettivi data la salvezza matematica e il discreto posto in classifica.

Motivazioni del tutto assenti nella sfida tra Porto Sant’Elpidio e Atletico terme Fiuggi per il recupero della 7^ di ritorno. I padroni di casa sono ormai aritmeticamente retrocessi in Eccellenza mentre gli ospiti si godono le ultime gare della stagione. Gara molto simile è quella tra Real Giulianova e Olympia Agnonese valida per il recupero della 9^ giornata di ritorno. I padroni di casa, terz’ultimi non hanno nulla da preoccuparsi, anche l’Olympia retrocederà al termine della stagione.

Più accesa la gara tra Vastogiardi e la capolista Città di Campobasso. Le due formazioni recuperano la 9^ giornata di ritorno. Per il Campobasso il successo sarebbe un passo fondamentale per la Promozione ormai vicinissima. Con quattro gare da giocare il Notaresco sarebbe lontano otto punti. Il Vastogiardi privo di ambizioni potrebbe giocare con un futuro club di serie C.

La classifica

Città di Campobasso 64 (29 gare giocate)

Notaresco 59 (30)

Cynthialbalonga 49 (30)

Matese 48 (30)

Pineto 46 (28)

Castelfidardo 45 (30)

Castelnuovo Vomano 43 (27)

Recanatese 42 (29)

Montegiorgio 42 (30)

Rieti 40 (29)

Vastogiardi 39 (28)

Vastese 36 (29)

Aprilia 35 (28)

Fiuggi 33 (29)

Tolentino 33 (30)

Real Giulianova 28 (28)

Olympia Agnonese 8 (28)

Porto Sant’Elpidio 7 (28)

© RIPRODUZIONE RISERVATA