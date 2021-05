Il Rieti esce dalla zona playout. Vastese e Montegiorgio ko, Fiuggi pari, cinquina Recanatese

RIETI - I recuperi andati in scena nel turno infrasettimanale hanno cambiato la classifica e le sorti momentanee di qualche formazione. Alcune continuano a sperare, altre si sono arrese. Il Rieti continua a sperare, presi i tre punti sul Porto Sant’elpidio. La doppietta di Prandelli e il rigore messo a segno di Tirelli siglano l’1-3 in favore degli amarantocelesti che tornano al successo, i tre punti valgono la momentanea uscita dalla zona calda.

La 5^ giornata di ritorno, quella tra Notaresco e Montegiorgio termina 2-1. I padroni di casa non mollano la presa sul Campobasso che nonostante i punti di distacco deve lottare per mantenere la prima posizione. Non varia la posizione del Montegiorgio, ancora saldo a metà classifica ma si avvicinano le rispettive concorrenti.

Sfida equilibrata sin dalla vigilia e al triplice fischio è 1-1 il match tra Atletico Terme Fiuggi e Vastogirardi. Un punto a testa dopo il recupero della 6^ di ritorno. Il pareggio resta amaro per le due compagini che non lasciano le loro posizioni. Il Fiuggi ancora dentro i palyout mentre gli ospiti del Vastogirardi distano due lunghezze dalla zona calda.

Il Castelfidardo vola alto e vince per 1-2 sulla Vastese. Il successo nel match valido per la 7^ giornata di ritorno porta gli ospiti al quarto posto occupato anche da Castelnuovo Vomano, Matese e Recanatese. La Vastese si avvicina sempre di più alla zona calda, ora distante due lunghezze.

Come da pronostici, il match valido per il recupero della 7^ di ritorno tra Recanatese e Olympia Agnonese si conclude 5-2. Sfida agevole per i padroni di casa che si dimostrano in ottima forma, facile comunque la sfida contro il fanalino di coda del girone. Gomez e Liguori portano il successo dei giallorossi e i tre punti valgono il quarto posto.

La classifica

Città di Campobasso 58 (27 gare giocate)

Notaresco 55 (28)

Cynthialbalonga 45 (28)

Castelfidardo 42 (28)

Castelnuovo Vomano 42 (26)

Matese 42 (28)

Recanatese 42 (28)

Pineto 39 (25)

Montegiorgio 36 (27)

Vastogirardi 36 (25)

Vastese 35 (26)

Rieti 34 (27)

Aprilia 34 (27)

Tolentino 33 (27)

Fiuggi 31 (27)

Real Giulianova 25 (26)

Porto Sant’elpidio 7 (25)

Olympia Agnonese 5 (25)

Ultimo aggiornamento: 18:23

