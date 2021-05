Fiuggi avvicina il Rieti, primo squillo per Porto Sant'Elpidio, tre punti d'oro per Castelfidardo e Pineto

RIETI - Procedono spediti i recuperi nel girone F di serie d. Otto le squadre scese in campo, tra sorprese e variazioni nelle posizioni in classifica. Nel frattempo il Rieti continua a guardare le dirette concorrenti visto il rinvio del match del 9 maggio, allo Scopigno, contro l’Aprilia per le 4 positività riscontrate nel gruppo squadra dei pontini.

Gli amarantocelesti attesi al rientro il 12 maggio a Porto Sant'Elpidio, la squadra marchigiana ha ottenuto oggi il primo successo stagionale lasciando l'ultimo posto in classifica proprio all'Olympia Agnonese battuta in casa 3-1 nel recupero della 10^ giornata di andata.

Minozzi, per la formazione adriatica, decide il derby Notaresco-Pineto: si conclude 0-1. Nel recupero della 1^ giornata di andata si vede ancora un super Pineto che si prende i tre punti dalla seconda in classifica e la capolista Città di Campobasso esulta. La formazione biancoazzurra dopo un lungo stop per covid risale la classifica a colpo d’occhio. Il Notaresco di contro si stacca dal Campobasso distante cinque lunghezze.

Per la 5^ giornata di ritorno la gara Tolentino-Atletico Terme Fiuggi termine 1-3 e il Rieti sente il fiato sul collo dei ciociari. Il Fiuggi mette in campo più voglia per rendere meno pesante la classifica nella zona playout. La formazione cremisi viceversa si lascia sfuggire una buona opportunità per vedere più vicina al salvezza diretta.

Nella sfida Castelfidardo-Vastogirardi valida per la 10^ di ritorno, i padroni di casa si impongono per 3-1 sugli ospiti giallo-celesti staccando questi ultimi di tre lunghezze a ridosso della metà della classifica. Il Castelfidardo, grazie ai gol di Monachesi e Perpepaj, si gode l’ottima posizione. Il Vastogirardi non si piange addosso ma resta comunque a +3 dalla zona calda.

La classifica

Città di Campobasso 57 (26 gare giocate)

Notaresco 52 (26)

Cynthialbalonga 44 (27)

Castelnuovo Vomano 42 (26)

Matese 41 (27)

Recanatese 38 (26)

Castelfidardo 38 (26)

Pineto 36 (24)

Montegiorgio 36 (25)

Vastogirardi 35 (24)

Aprilia 34 (27)

Vastese 32 (24)

Tolentino 32 (26)

Rieti 31 (26)

Fiuggi 29 (25)

Real Giulianova 22 (25)

Porto Sant’elpidio 6 (23)

Olympia Agnonese 5 (23)

