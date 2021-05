Il Rieti sempre più in zona playout dopo i recuperi: l'Aprilia lo stacca, la Vastese lo scavalca

RIETI - I recuperi andati in scena hanno mosso ampiamente la classifica, soprattutto nelle zone basse. Il Rieti, come ci si poteva immaginare, è entrato pienamente dentro la zona playout. Le vittorie di Aprilia e Vastese hanno spinto i reatini e il Tolentino nella zona calda del girone. Purtroppo per il Rieti le dirette concorrenti devono ancora recuperare alcune gare e la situazione potrebbe peggiorare in attesa del derby con l’Aprilia in programma il 9 maggio allo Scopigno.

Il match Montegiorgio-Atletico Terme Fiuggi, valido per la 15^ giornata di andata si conclude 0-0. Risultato poco utile per il Fiuggi che non si smuove dalla bassa classifica, il Montegiorgio di contro sale di una posizione anche se sono tante le concorrenti rimaste distanti solo poche lunghezze.

Nel recupero della 17^ giornata di andata la capolista Città di Campobasso vince di misura sul Pineto: termina 2-1 al “Nuovo Romagnoli”. Un altro tassello importante da collezionare per il sogno della promozione. Il Pineto cade a testa alta ma i 33 punti non permetto di abbassare l’attenzione.

Il Porto Sant’Elpidio non risponde presente e viene mangiato dalla Recanatese: nel recupero della 4^ giornata di ritorno, i giallorossi vanno al successo per 0-3. La vittoria porta gli ospiti a pochi passi dalle big del girone mentre i padroni di casa vedono la retrocessione vicina.

La Vastese si prende i tre punti nella sfida con l’Olympia Agnonese: termina 0-1 il match valido per il recupero della 6^ giornata di ritorno. Gli ospiti escono dalla zona calda e riescono a prendere una boccata di ossigeno. L’Olympia vede la stessa sorte riservata a Sant’Elpidio.

È una super Aprilia nella gara contro il Vastogirardi valida per l’8^ di ritorno: i padroni di casa si impongono per 3-0 sui molisani. Le motivazioni dei laziali superano di gran lunga i buoni punti già accumulati dal Vastogirardi. Il successo permette all’Aprilia di uscire dalla zona calda della classifica.

La classifica

Città di Campobasso 57 (26 gare giocate)

Notaresco 52 (25)

Cynthialbalonga 44 (27)

Castelnuovo Vomano 42 (26)

Matese 41 (27)

Recanatese 38 (26)

Montegiorgio 36 (25)

Vastogirardi 35 (23)

Castelfidardo 35 (25)

Aprilia 34 (27)

Pineto 33 (23)

Vastese 32 (24)

Tolentino 32 (25)

Rieti 31 (26)

Fiuggi 26 (24)

Real Giulianova 22 (25)

Olympia Agnonese 5 (22)

Porto Sant’ Elpidio 3 (22)

