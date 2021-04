Il Pineto si conferma nel recupero: Matese ko e Rieti scavalcato. Amarantocelesti a -1 dalla zona playout

RIETI - Il campionato di serie D dà spazio ai tanti recuperi da effettuare prima del rush finale. Trascorse le due settimane valide per i recuperi, tutte i club torneranno in campo il 9 maggio per l’undicesima giornata di ritorno.

Nel girone F le prime a recuperare i tasselli mancanti sono Pineto-Matese e Castelfidardo-Atletico Terme Fiuggi. La prima, valida per il recupero della 16^ giornata di andata, termina con la vittoria del Pineto per 2-0. La formazione di casa dopo aver battuto il Rieti nella sua ultima uscita si porta al successo anche sulla Matese. La formazione ospite non veniva sconfitta da ben sedici giornate, il Pineto esce quindi dalla zona calda della classifica a 32 punti, +1 sul Rieti che torna a -1 dai playout. La Matese di contro, resta stabile al quinto posto.

La seconda sfida del mercoledì, valida per la 17^ giornata di andata, termina con un rocambolesco 2-2 tra la formazione marchigiana del Castelfidardo e i laziali del Fiuggi. Risultato che serve a poco per questi ultimi che non riescono a portarsi fuori dalla zona bassa del girone. Per il Castelfidardo, i 35 punti valgono il sesto posto insieme a Recanatese e Vastogirardi.

La classifica

Città di Campobasso 54 (25 gare giocate)

Notaresco 52 (25)

Cynthialbalonga 44 (27)

Castelnuovo Vomano 42 (26)

Matese 41 (27)

Vastogirardi 35 (22)

Recanatese 35 (25)

Castelfidardo 35 (25)

Montegiorgio 32 (23)

Pineto 32 (21)

Tolentino 32 (25)

Rieti 31 (26)

Aprilia 30 (25)

Vastese 28 (22)

Fiuggi 25 (23)

Real Giulianova 22 (25)

Olympia Agnonese 4 (20)

Porto Sant’ Elpidio 3 (20)

