Il Rieti raggiunto anche dal Tolentino: la zona playout resta a -1 dopo i recuperi del weekend

RIETI - Se la gran parte del girone F di serie D è in pausa, tre recuperi hanno animato il fine settimana. Tre sfide che hanno leggermente modificato la classifica.

Nella giornata di ieri quattro le formazioni scese in campo. Il match Vastogirardi-Tolentino, valido per la 17^ giornata di andata, giocato al “Filippo di Tella” termina 3-3. Sei gol tra le due formazioni che trovano il pari dopo un batti e ribatti durato 90’. Un punto che però serve a poco per i due club: il Vastogirardi resta in quinta posizione, i tre punti avrebbero portato i molisani quarti con 36 punti. La formazione cremisi lascia la dodicesima posizione per occupare la nona a 26 punti come Rieti e Aprilia a -1 dalla zona playout.

Pareggio anche in casa Matese: la formazione verde oro fa 2-2 col Real Giulianova nel recupero della 15^ giornata di andata. Un punto basta agli ospiti per raggiungere il Pineto ma la terzultima posizione è ancora occupata. Per la Matese un punto è utile per allontanarsi dalla Vastese ma i due punti persi potevano valere la sesta posizione.

Oggi, nel recupero del match valido per l’undicesima giornata di andata, il Città di Campobasso batte 1-0 la Recanatese. Sempre più in alto la capolista: a parità di gare giocate con le dirette concorrenti Notaresco e Castelnuovo Vomano, i molisani vanno rispettivamente a +4 e +6. Rossetti per i rossoblù sigla il gol che vale i tre punti. La Recanatese, sempre più in crisi, è sempre più in zona playout.

Classifica

Città di Campobasso 46 (20 gare giocate)

Notaresco 42 (20)

Castelnuovo Vomano 40 (20)

Cynthialbalonga 35 (21)

Vastogirardi 34 (20)

Castelfidardo 29 (20)

Matese 28 (19)

Vastese 27 (20)

Tolentino 26 (20)

Rieti 26 (21)

Aprilia 26 (21)

Montegiorgio 25 (18)

Recanatese 25 (18)

Atletico Terme Fiuggi 20 (19)

Pineto 17 (13)

Real Giulianova 17 (21)

Porto Sant’Elpidio 3 (18)

Olympia Agnonese 3 (19)

