Il Rieti raggiunto dalla Matese e avvicinato da Aprilia e Tolentino dopo i recuperi

RIETI - Ancora recuperi nel girone F di serie D. Nel turno infrasettimanale in campo otto club per quattro gare di fondamentale importanza per la classifica. E non arrivano certo buone per il Rieti, raggiunto dalla Matese e avvicinato da Tolentino e Aprilia.

Nella gara Olympia Agnonese-Real Giulianova si torna al recupero della 9^ giornata di andata. Il Real Giulianova si impone per 2-3 sui padroni di casa. I giallorossi restano comunque in terzultima posizione ma allungano sulle ultime due del girone. Nel recupero della decima giornata di andata in campo Recanatese-Aprilia: termina 1-4. Periodo buio per i marchigiani e per il reatino Marco Pezzotti.

Che sfida tra Notaresco e Tolentino: termina 2-2 il match valido per il recupero della 13esima giornata di andata. Il Notaresco, secondo in classifica, non sfrutta l’opportunità per accorciare le distanze con la prima della classe Città di Campobasso che con una gara in meno dista ancora tre lunghezze. Il Tolentino continua in un periodo di ottima forma, la formazione cremisi non perde dal 7 febbraio con la Cynthialbalonga. Recupera la 13^ giornata anche la Matese che vince per 2-1 col Porto Sant’Elpidio. I tre punti portano i verdo-oro ottavi, scalando la classifica e spostando il Rieti in nona posizione.

Classifica

Città di Campobasso 42 (18)

Notaresco 39 (19)

Castelnuovo Vomano 37 (19)

Cynthialbalonga 32 (20)

Vastogirardi 30 (18)

Castelfidardo 29 (19)

Vastese 27 (20)

Matese 26 (17)

Rieti 26 (19)

Recanatese 25 (17)

Tolentino 25 (18)

Aprilia 25 (20)

Montegiorgio 21 (16)

Atletico Terme Fiuggi 20 (18)

Pineto 17 (13)

Real Giulianova 13 (19)

Porto Sant’Elpidio 3 (18)

Olympia Agnonese 3 (18)

© RIPRODUZIONE RISERVATA