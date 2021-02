Campobasso ko a Tolentino, Notaresco a un punto dalla vetta: i recuperi nel girone del Rieti

RIETI - Procedono senza sosta i recuperi delle gare del girone F di serie D. Con il Rieti alla finestra che prepara la sfida di sabato a Vasto, nella giornata di ieri, 16 febbraio, il Notaresco ha travolto per 3-0 il Porto Sant’Elpidio nel match valido per la 17esima giornata. Gli abruzzesi vanno così a meno uno dalla vetta occupata da Castelnuovo Vomano e Città di Campobasso. Proprio i molisani cedono tra le mura del Tolentino per 4-0 nel recupero della 12^ giornata disputato oggi. I rossoblù potevano balzare al primo posto lontano dalle inseguitrici ma crollano davanti a un Tolentino in grande spolvero. Da registrare che il Città di Campobasso non perdeva fuori casa da due mesi, l’ultimo ko risale al 20 dicembre in casa del Castelnuovo Vomano.

Per la 12^ giornata, recuperata anche la sfida tra Vastogirardi e Matese: gli ospiti vincono per 0-1. I molisani padroni di casa non sfruttano la gara che li poteva portare a pochi passi dalla vetta concedendo al Matese di allontanarsi di fare un passo in avanti verso la salvezza. Recuperato anche il match tra Montegiorgio e Recanatese valido per la 9^ giornata: i rossoblù padroni di casa vincono per 2-1 sui giallo rossi.

Classifica

Città di Campobasso 33 (15 gare giocate)

Castelnuovo Vomano 33 (17)

Notaresco 32 (16)

Castelfidardo 25 (16)

Rieti 25 (16)

Cynthialbalonga 25 (17)

Vastogirardi 24 (16)

Vastese 24 (17)

Recanatese 22 (14)

Aprilia 21 (16)

Montegiorgio 20 (13)

Tolentino 18 (15)

Atletico Terme Fiuggi 18 (15)

Pineto 17 (13)

Matese 14 (13)

Real Giulianova 9 (15)

Porto Sant’Elpidio 3 (14)

Olympia Agnonese 3 (14)

Ultimo aggiornamento: 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA