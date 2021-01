Il Rieti raggiunto dal Campobasso al secondo posto: il 3 febbraio il big match. I risultati dei recuperi

RIETI - Il Rieti viene agganciato dal Campobasso al secondo posto in classifica. Gli amarantocelesti, che domenica non saranno in campo visto il rinvio chiesto dal Montegiorgio (9 casi di positività nel gruppo squadra) e accettato dalla Lega, sono stati spettatori dei quattro recuperi disputatisi oggi pomeriggio. Particolare attenzione alla gara tra Cynthialbalonga e Città di Campobasso (recupero VI giornata) vinta per 1-2 dagli ospiti che ora sono secondi con due gare ancora da recuperare. Per il Rieti quello del 3 febbraio contro i molisani sarà un vero e proprio scontro d'alta quota.

Nessun problema per la Recanatese (recupero VII giornata) che in casa dell’Olympia Agnonese rifila quattro gol ai molisani (0-4) salendo in settima posizione ma con ben quattro gare da recuperare. Bene anche il Vastogirardi: contro il Castelfidardo (recupero X giornata) termina 4-1. Si conclude in pareggio (1-1) il match Notaresco-Vastese valido per il recupero dell’XI giornata.

La classifica

Castelnuovo Vomano 25

Città di Campobasso 24 **

Rieti 24

Notaresco 21**

Cynthialbalonga 20

Vastogirardi 19 *

Recanatese 18 ****

Pineto 16**

Atletico Terme Fiuggi 15 *

Castelfidardo 15 *

Montegiorgio 14 ****

Vastese 14

Aprilia 13 *

Tolentino 11 ***

FC Matese 10 **

Real Giulianova 6 **

Olympia Agnonese 3 ****

Porto Sant’Elpidio 2 ***

* Gare da recuperare

© RIPRODUZIONE RISERVATA