Equicola-Atletico Cantalice 1-1

De Sanctis (E), Bernard (AC)

Enrico Di Bartolomeo (Dirigente Equicola)

Pietro Paolo Di Battista (Allenatore Atl. Cantalice)

Quintilianum-4Strade del Sacro Cuore 4-1

Polletti, Fabiani, Marchetti, Farcita (Q), Roselli (4S)

Maurizio Polletti (Dirigente Quintilianum)

Antonio Onofri (Dirigente 4Strade del Sacro Cuore)

RIETI - Nella giornata di ieri, mercoledì 12 dicembre, si sono recuperati due match relativi al campionato di Seconda categoria. Equicola-Atletico Cantalice (recupero della V giornata) e Quintilianum-4Strade del Sacro Cuore (relativo, invece, alla giornata numero otto). Sono arrivati un pareggio, nella prima sfida, ed una larga vittoria, del Quintilianum, su un 4Strade alquanto decimato. Con questi risultati, Quintilianum raggiunge quota 14, agganciando in settima posizione Monte S.Giovanni; 4Strade, invece, rimane fermo in quartultima posizione; un punto ciascuno per Equicola e Cantalice: i padroni di casa, perciò, si frappongono tra Selci, a quota 16, e la coppia Monte S.Giovanni-Quintilianum. L’atletico Cantalice, invece, si avvicina alla coppia di squadre posta sul secondo gradino del podio: Borgo Quinzio ed Atletico Sabina, ora, distano solo una lungheza. Di seguito, i marcatori ed i commenti dei due recuperi.: «Partita dura, fra due squadre che, per quello che hanno dimostrato in campo, meriterebbero la categoria superiore! Abbiamo giocato a ranghi quasi completi, finalmente; abbiamo fatto noi la partita ma l'Atletico Cantalice si è chiuso bene ed è ripartito con i suoi attaccanti, quando ha potuto! Grande mole di gioco da parte nostra, giro palla e buone trame, sino a metà della seconda frazione di gioco, quando siamo riusciti a sbloccarla con il subentrato De Sanctis. Subito dopo, da una nostra ingenuità difensiva, è scaturito il pareggio ospite! Bravi i nostri ragazzi a fare la partita ed a mettere alle corde una delle squadre più forti e in forma del campionato!».: «Difficile trovare tutti gli atleti disponibili a giocare in un turno infrasettimanali, per tanti motivi. Ovviamente, perciò, non siamo riusciti a scendere in campo con la squadra al completo. Nonostante ciò, non abbiamo subìto gli avversari, anzi ci siamo resi spesso pericolosi, con delle buone giocate. I nostri avversari sono una buona squadra, passata in vantaggio nel primo quarto d’ora della ripresa. Siamo stati bravi a pareggiare subito e, negli ultimi 10’, siamo andati più volte vicino al gol. In alcune occasioni, però, il direttore di gara non ci ha fischiato alcune punizioni, che magari potevano essere buone per creare azioni ancora più limpide per trovare il vantaggio. Complimenti ai ragazzi, che hanno avuto una buona reazione, nonostante la squadra non fosse al completo».: «Partita giocata sotto tono».: «Siamo arrivati al campo in dieci uomini a causa di vari defezioni legate ad infortuni e motivi lavorativi. Per questo motivo, il gap era già visibile e scontato, a livello numerico. Nella prima frazione, abbiamo creato alcune buone palle-gol, parate dal loro estremo difensore, Paolo Franceschini, a nostro avviso uno dei migliori in campo. Siamo rientrati in campo, nella ripresa, con il punteggio di 0-0 ma, come anche nel primo tempo, abbiamo creato buone trame e buone occasioni, salvate sempre da Franceschini. I nostri avversari hanno sfruttato gli spazi in campo e, perciò, sono riusciti a vincere. Il punteggio finale parla chiaro a favore dei padroni di casa ma, in realtà, vorrei fare i complimenti ai ragazzi scesi in campo: tra i dieci, sei erano della Juniores. Vorrei sottolineare quest'aspetto, anche perchè hanno giocato una bella partita».Castelnuovo di Farfa 30Atletico Sabina e Borgo Quinzio 22Atletico Cantalice 21Cittareale 19Atletico Torano 17Selci 16Equicola 15Quintilianum*, Monte S.Giovanni 14Piazza Tevere 94Strade del Sacro Cuore 8Poggio S.Lorenzo, S.Susanna* 6VeliniaRufinese 1* gara in meno