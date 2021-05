Vastese e Vastogirardi sconfitte nei recuperi, il Rieti conserva la decima posizione

RIETI - Si sono appena conclusi i quattro recuperi del girone F, che la Lnd aveva programmato per oggi, 19 maggio.

Non sono mancate di certo le sorprese, come è accaduto ad Agnone, con l'Olympia Agnonese che batte 2-1 il Tolentino grazie ai gol di Amaya e Sosa. In mezzo alle due reti, il momentaneo pareggio di Padovani per i rossoblù, che in virtù del ko restano in piena zona playout.

Con lo stesso punteggio, il Pineto sbanca il Vastogirardi ribaltando completamente la situazione dopo il momentaneo vantaggio dei padroni di casa con Raucci: prima Romano (al 66'), poi Minnozzi (77') consentono ai biancazzurri di compiere un importante passo in avanti in classifica. Ora sono sesti a quota 43 punti in coabitazione col Castelnuovo Vomano.

Netto 2-0 del Real Giulianova al cospetto del Porto Sant'Elpidio: Cipriani a metà del primo tempo e Tedone a un quarto d'ora dalla fine, risolvono la sfida per i giallorossi e costringono i marchigiani a scivolare nuovamente all'ultimo posto della classifica, con davvero poche chance ormai a disposizione per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza.

Blitz all'ultimo respiro invece del Montegiorgio che al 93' trova il gol-partita contro la Vastese: di Misin la zampata vincente, utile per lasciarsi definitivamente alle spalle la zona playout e accodarsi al gruppo che ambisce a un piazzamento playoff.

Classifica

Campobasso 61 (28 gare giocate)

Notaresco 56 (29)

Cynthialbalonga 46 (29)

Castelfidardo 45 e Matese 45 (29)

Castelnuovo Vomano e Pineto 43 (27)

Recanatese e Montegiorgio 42 (29)

Rieti 37 (28)

Vastogirardi 36 (27)

Vastese 36 (28)

Aprilia 34 (27)

Tolentino 33 (29)

Fiuggi 32 (28)

Giulianova 28 (27)

O. Agnonese 8 27 (27)

Porto Sant’Elpidio 7 (27)

