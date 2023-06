Investe pedone a Terni e fugge: reatino si costituisce poi in Questura a Rieti

RIETI - Ha travolto un pedone, rimasto gravemente ferito, ma invece di fermarsi a prestare soccorso è scappato via alla guida della sua Audi. A distanza di qualche ora dall’incidente l’automobilista, che probabilmente ha realizzato la gravità del suo comportamento, ha deciso di costituirsi ai poliziotti della questura di Rieti. Per ricostruire nei dettagli ciò che è accaduto stanno indagando gli agenti della polizia locale di Terni.

Il fatto. L’incidente si è verificato ieri intorno alle 13, lungo strada dei Confini, tra Maratta e Sabbione. Un 54enne napoletano da anni residente a Terni stava facendo una passeggiata quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stato investito da un’Audi il cui conducente non si è fermato. A dare l’allarme alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e che si sono resi conto che il pedone era in condizioni molto serie. Sul posto in pochi minuti sono giunti un’ambulanza del 118 e gli agenti della polizia locale.

Il 54enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Terni. Nell’incidente ha riportato gravi lesioni in varie parti del corpo.

Dopo le prime cure prestate dai sanitari è stato disposto il suo ricovero nel reparto di rianimazione del “Santa Maria”. La prognosi è riservata.

Le indagini. Sul luogo dell’incidente gli investigatori della polizia locale si sono subito messi al lavoro per cercare di dare un nome all’automobilista che, dopo l’investimento con conseguenze molto serie, aveva deciso di allontanarsi senza prestare soccorso al pedone. Mentre erano in corso serrate indagini, portate avanti anche con l’aiuto di alcuni dettagli che erano stati forniti da chi ha assistito all’incidente, alla questura di Rieti si è presentato il conducente dell’auto pirata.

L’uomo, 64 anni, reatino, ha raccontato ai poliziotti dell’incidente avvenuto all’ora di pranzo in strada dei Confini. E avrebbe spiegato anche le ragioni che l’hanno spinto ad andar via dopo aver investito il 54enne. Sulla vicenda indaga la polizia locale sotto il coordinamento della procura ternana. Per il conducente dell’auto pirata una denuncia per omissione di soccorso e fuga dopo l’’incidente nel quale il 54enne è rimasto gravemente ferito