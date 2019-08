RIETI - Tragedia in spiaggia a Porto d’Ascoli dove, ieri mattina, Angelo Barone, un turista residente in provincia de L'Aquila ma nato ad Antrodoco di 65 anni è morto in seguito ad un malore che lo ha colto mentre era in acqua.



La disgrazia si è consumata all’altezza della concessione balneare 84.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 2 AGOSTO © RIPRODUZIONE RISERVATA