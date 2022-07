Lunedì 18 Luglio 2022, 00:10

RIETI - Incidente per un reatino a Campo Felice, nel versante del Campo Grande. L’infortunio, molto serio, è accaduto intorno alle 14 di sabato, durante una gara di “Downhill” - dall’inglese giù per la collina - uno sport estremo che si pratica in montagna in sella a mountain bike lanciate a folle velocità.

Uno sport, di fatto, mutuato dai fuori pista con gli sci. Il ciclista, di fatto, si lancia in discesa, lungo un percorso sterrato, irto di ostacoli da schivare, per lo più grandi massi, raggiungendo velocità molto elevate, data l’enorme pendenza dei tracciati dove si svolgono le gare.

Il reatino in questione - M.P. di 42 anni, residente nel capoluogo - nell’affrontare una curva ha perso il controllo della bicicletta, andando fuori dal sentiero, procurandosi diversi traumi e lesioni.

A chiamare gli aiuti sono stati gli altri ciclisti che partecipavano alla competizione. Il 42enne reatino è stato raggiunto dal personale sanitario e poi trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi, ma non si trova in pericolo di vita.