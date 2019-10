RIETI - Ha festeggiato il traguardo dei 90 anni, ma di appendere gli attrezzi al chiodo non ne vuole sapere («Lavoro da 74 anni, è un mestiere che ho imparato ad amare anche se nella vita sognavo di fare altro») e così, tutti i giorni, Francesco Scasciafratte è lì, a riparare scarpe e borse nel laboratorio annesso al negozio di via Vespasiano dove Simone, uno dei suoi due figli (l’altro è Natale), lo affianca nella gestione.



