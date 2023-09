Il Real Sebastiani Rieti perde di un punto con Trapani. A Fiumicino finisce 77-76 per i siciliani

RIETI - Perde di misura il Real Sebastiani Rieti nell’ultima amichevole prima della Supercoppa Lnp di Serie A2. Al PalaSupernova di Fiumicino la squadra di coach Alessandro Rossi cade 76-77 dopo una gara molto equilibrata contro Trapani, superpotenza del girone verde di Serie A2. Gara equilibrata, con i parziali azzerati ad ogni quarto, ma che si accende nel finale punto a punto. Per Rieti alcuni buoni spunti: bene Sarto, autore di 17 punti, doppia cifra anche per Hogue, Johnson e Italiano. Buoni i segnali anche del giovane Frattoni, chiamato a sostituire Piccin (fermo almeno un mese) e Nobile (a riposo per un affaticamento), indisponibili oggi. Trapani, orfana di Williams e Mollura, vince grazie ai 20 di Jd Notae e alla tripla nel finale di Mian.

Primo quarto

Bene Rieti da sotto ad inizio gara con i canestri di Hogue e Sarto (4-3) prima dell’appoggio di Marini e della schiacciata di Notae (4-7). Bella soluzione di Frattoni e poi tripla in transizione di Sarto per rispondere a Marini e il pareggio (11-11). Regna l’equilibrio tra le due squadre, bene sotto canestro Hogue, buon impatto dalla panchina trapanese di Yancarlos Rodriguez, poi Italiano segna prima da tre e poi dalla lunetta per il 18-17. Bella tripla di Frattoni a cui risponde Renzi con 4 punti in fila: il primo quarto termina 23-23.

Secondo quarto

Continua la bella prova offensiva di Frattoni e Rieti con Spanghero va sul più 4 (28-24). Renzi permette a Trapani di restare a contatto, ma Rieti va ancora a segno con Italiano da sotto e Raucci da tre (33-29). Strappo dei reatini che grazie ai tre liberi di Raucci e alla tripla di Italiano volano sul 39-31 a metà secondo quarto. Trapani rientra grazie alla guardia americana Notae (39-37). Rieti va a segno con Sarto da tre ma non sfrutta a dovere gli ultimi possessi e le due squadre vanno all’intervallo lungo sul 43-41.

Terzo quarto

Rientra bene in campo Rieti con Johnson e il gioco da tre di Sarto che valgono il 50-44.

Sarto si alza ancora da tre prima del canestro di sotto di Hogue per il 57-46 Sebastiani. Un parziale trapanese firmato tutto dalla coppia Renzi (tre triple) e Notae porta la squadra di coach Parente nuovamente a contatto (59-59). Johnson torna a segnare poi Mian con il gioco da tre porta i suoi in vantaggio chiudendo il terzo quarto sul 61-62 per i siciliani.

Quarto quarto

Hogue fa a sportellate sotto canestro, Notae punisce Rieti da tre ma risponde ancora una volta uno scatenato Sarto (66-65). Si fa vedere in attacco Petrovic che va due volte a segno e serve un assist al bacio a premiare il back-door di Spanghero (72-68). Altro grande assist, questa volta di Johnson, per la schiacciata di Ancellotti (74-69). Notae e Mobio riportano la situazione in parità (74-74). Rieti torna avanti coi liberi di Italiano a un minuto dal termine (76-74). Mian si alza dall’angolo per la tripla del sorpasso a 19 secondi dalla sirena finale. Rieti non riesce a tirare e Trapani ha la meglio 77-76.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Trapani Shark 76-77

Parziali: 23-23; 20-18; 18-21; 15-15

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Frattoni, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Trapani Shark: Imbrò, Notae, Marini, Mobio, Pullazi

Real Sebastiani Rieti: Sarto 17, Frattoni 7, Petrovic 4, Hogue 12, Ancellotti 4, Johnson 10, Raucci 6, Italiano 11, Spanghero 5. All. Rossi

Trapani Shark: Notae 20, Renzi 16, Imbrò 2, Mian 12, Marini 7, Dancetovic, Mobio 5, Rodriguez 6, Pulllazi 9. All. Parente