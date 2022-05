Real Sebastiani, partenza ok. Foto. Finelli: «Ottimo approccio, ma restiamo concentrati e piedi per terra»

RIETI - Debutto convincente per il Real Sebastiani di coach Finelli, che al PalaSojourner non dà scampo a Reggio Calabria e domina per tutto l'arco del match. Differenze evidenti tra i due roster, ma non è ancora finita, lo sa bene coach Finelli che analizza così la prova dei suoi.

«Complimenti ai miei per l'approccio, siamo partiti con il piede giusto - afferma Finelli - Abbiamo dato continuità, nei playoff bisogna però resettare e pensare già a gara 2. Tutto va conquistato sul campo, bisogna avere rispetto per il girone D, Reggio è la rivelazione. Ci teniamo questa vittoria, ma dobbiamo correggere alcune cose. Manteniamo concentrazione e piedi per terra, andremo a Reggio che ha grande fattore campo - sulle condizioni di Dieng - Non era in grado di giocare, forse non ci sarà neanche lunedì».