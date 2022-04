Il Real Sebastiani festeggia il successo nel derby. Foto. Finelli: «Vittoria dedicata alla società e ai nostri tifosi»

RIETI - Gioisce coach Finelli sotto lo spicchio dei propri tifosi, che si prende il primo successo stagionale al derby di Rieti e soprattutto il terzo posto in classifica. Undicesimo successo consecutivo del Real Sebastiani, il coach nel dopo gara commenta così la prova dei suoi.

«Dedica alla società e al nostro tifo che ci ha spinto - dichiara Finelli - Speriamo di essere entrati nel cuore della gente, ai playoff avremo bisogno di un ambiente del genere. È venuta fuori una partita mediamente eccellente, sia dal punto di vista offensivo e difensivo. Bravi i miei, sono contenta, questa vittoria ci dà fiducia. Questo è un assaggio dei playoff. Tutti si sono fatti trovare, una parola la spendo per Loschi, si è fatto trovare pronto, sono contento per lui, sta lavorando forte. Bene anche Ndoja, è stato a lungo fuori, sta ritrovando la forma migliore. Sono la memoria storica della scorsa stagione, ma mi piace sottolineare anche la prova dei nostri playmaker - afferma il coach bolognese - Ci interessa il percorso e non le vittorie consecutive, qualcuno si dimentica quello che è successo. Abbiamo avuto problemi importanti, assenze fondamentali, vedi le sconfitte di Jesi. Non abbiamo fatto niente, possiamo contare su un vissuto, abbiamo imparato a soffrire, a ingoiare merda, come dissi in passato. Ho riconoscenza del mio gruppo, dello staff».