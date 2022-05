Il Real Sebastiani a caccia del bis contro la Viola Reggio Calabria

RIETI - Secondo atto della sfida tra Real Sebastiani e Viola Reggio Calabria. Stasera si replica per gara 2 (ore 20.30, PalaSojourner), reatini avanti 1-0 nella serie, dopo la netta affermazione al debutto sabato. Vietati cali di concentrazione, nonostante una gara 1 che ha mostrato il divario evidente tra i due team, con Ndoja e compagni praticamente perfetti e con il solo Maganza in difficoltà, la formazione ospite non si è praticamente mai vista sabato.



Così in campo

Real Sebastiani Rieti: 1 Tchintcharauli, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 15 Maganza, 21 Piazza, 24 Ghesertti, 25 Ndoja, 33 Okiljevic. All. Finelli.

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: 4 Ingrosso, 7 Fall, 9 Kekovic, 10 Lazzari, 11 Balic, 20 Besozzi, 22 Gaetano, 44 Ingrosso, 73 Barrile. All. Bolignano.

Arbitri: Zaniboni (Bo) e Farneti (Ca).