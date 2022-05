Il Real Sebastiani festeggia il bis. Foto. Finelli: «Atteggiamento giusto, ottimi in difesa e sciolti in attacco»

RIETI - Vola sul 2-0 il Real Sebastiani di coach Finelli. Una grande difesa non dà scampo ai calabresi, mai stati in partita, crollano davanti ai colpi di Ndoja e compagni. Un successo che ipoteca la serie, il Rsr è ad una vittoria dalla semifinale, ma coach Finelli predica calma. Il tecnico bolognese analizza così la prova dei suoi.

«I ragazzi hanno avuto una buona preparazione mentale, tutti sul pezzo, focalizzati, senza nessun passo indietro, E' successo per tutta la partita, ottimi in difesa e sciolti in attacco, ma globalmente ho apprezzato l'atteggiamento. Ma attenzione, a Reggio Calabria si azzera tutto, hanno orgoglio e fatto campo, si riparte 0-0 - spiega Finelli - Sono soddisfatto, però le parole non contano, ancora non è finita. Ci sono mancati due under, bravi anche alcuni veterani in campo fino alla fine. Con loro stiamo mettendo in campo tanta dedizione difensiva, Ndoja è un esempio, con loro è più facile, un altro è Piazza dalla panchina, stesso discorso per gli altri. Abbiamo un sostegno clamoroso, una curva che cresce, che canta e ci spingi, spero che questo impatto aumenti per creare un ambiente coinvolgente, è un senso di responsabilità».