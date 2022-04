Il Real Sebastiani vuole suonare la nona a Teramo. Finelli: «Al solito massima intensità e concentrazione»

RIETI - Vuole proseguire la propria rincorsa il Real Sebastiani, in striscia positiva da 8 giornate, nel 26esimo turno è attesa dalla trasferta di Teramo. Al PalaScapriano in casa della Rennova, grande flop del girone C e attualmente non proprio in acque tranquille, per Finelli e i suoi c'è la prova del nove.

La vittoria nel big match con Roseto ha generato entusiamo in casa Real Sebastiani, ma la notizia più importante è il ritorno oltre a quello di Ghersetti, già in campo e decisivo domenica scorsa, dell'under Tchintcharauli, dunque reatini per la prima volta al completo in questa stagione.

«Al solito il nostro canovaccio – ribadisce Finelli – sarà massima intensità e concentrazione dal primo all’ultimo minuto, che il nostro roster, in via di allungamento e in crescita, può e deve saper garantire».

Così in campo

Rennova Teramo: 1 Tikic, 2 Guilavogui, 6 Bottioni, 7 Bertocco, 8 Antonelli, 11 Bonci, 14 Di Donato, 15 Cipriani, 18 Triassi, 19 Cucco, 27 Di Febo. All. Salvemini.

Real Sebastiani: 1Tchintcharauli, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 15 Maganza, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 25 Ndoja, 33 Okiljevic. All. Finelli.

Arbitri: Andretta (Ud) e Occhiuzzi (Ts).

Le altre gare

Npc - Jesi

Roseto - Ancona

Senigallia - Rimini

Montegranaro - Ozzano

Luiss Roma - Cesena

Imola - Civitanova

Giulianova - Faenza

Classifica

Rimini e Roseto 40

Kienergia 38

Real Sebastiani 36

Ancona 32

Senigallia, Ozzano e Imola 30

Faenza 24

Cesena, Teramo e Luiss 22

Jesi 17

Giulianova e Civitanova 6

Montegranaro 4