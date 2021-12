Il Real Sebastiani ritrova il sorriso. Il video. Finelli: «La prova di carattere che volevo»

RIETI - Il Real Sebastiani torna al successo contro una Rennova Teramo inesistente su entrambi lati del campo. I padroni di casa tornano così alla vittoria, ipotecando due punti preziosi in chiave classifica in vista della trasferta di Imola e del derby con la Npc.

Soddisfatto il coach Finelli nel dopogara, che elogia il gruppo: «Complimenti ai miei giocatori, non è un momento facile, perché abbiamo tanti intoppi, oggi in ultimo l'affaticamento ad un polpaccio di Traini. Facciamo fatica ad allenarci, ma queste difficoltà ci stanno tembrando, ogni tanto anche nelle sconfitte. Oggi i miei giocatori erano collegati a livello difesivo, abbiamo giocato una partita difensiva di spessore, loro non sono mai entrati in partita. Una partita volitiva, di caratteri, dove tutti hanno dato il loro contributo. Anche chi non nasce difensore, come Federico Loschi, che ha preso rimbalzi, sfondamenti e rubato palloni, è così che lo voglio vedere. Oltre alla sua prova balistica in attacco, mi piaciuta la sua voglia di incidere in difesa. Buon lavoro degli under, ma anche degli altri: Ndoja ha fatto un lavoro certosino negli aiuti, sono soddisfatto di questo. Abbiamo bisogno di pazienza, Ndoja è reduce da un infortunio lungo, è alla terza settimana di attività dopo un stop di un mese e mezzo. Dobbiamo capire queste dinamiche per poter apprezzare il lavoro che i miei giocatori stanno facendo. Ci manca un riferimento in area, perché siamo senza il Ghersetti o il Chiumenti di turno, che trae vantaggio, questo ci porta frustazione, ma devo registrare pur negli errori una crescita degli under, che fa ben sperare per la seconda parte. E' stato bellissimo il supporto del pubblico, con i nostri tifosi dobbiamo alimentarci nel modo giusto, noi alla tifoseria e la tifoseria a noi, questo è vitale. Ora a Imola con l'atteggiamento giusto, per giocare una partita solida»