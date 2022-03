Il Real Sebastiani non dà scampo alla Sutor Montegranaro: 83-53. Foto

RIETI - Tutto secondo pronostico per il Real Sebastiani, che al PalaSojourner non dà scampo alla Sutor Montegranaro, battuta 83-53 e infila così il sesto successo consecutivo.

Match senza storia, contro il fanalino di coda del campionato, Finelli concede spazio a tutti e il gruppo risponde: ben quattro gli uomini in doppia cifra, Loschi con 17 punti è il miglior marcatore tra i reatini.

APPROFONDIMENTI BASKET Le emozioni al PalaSojourner



La gara

Finelli lancia in quintetto Ndoja, subito in partita e ispirato con due triple chiave. Il Real mette così le mani avanti, la Sutor prova a rimanere incollata al match con i canestri di Masciarelli, ma la tripla di Piccin chiude il primo quarto sul 24-16 per i reatini. Secondo frazione di assoluto dominio per il Real: Piazza serve assist in continuità, Okiljevic impatta bene nel match e i padroni di casa volano sulla doppia cifra di vantaggio. Non accelera il Real, ci pensa Contento con una tripla difficilissima a chiudere il primo tempo sul 39-30 per i reatini. Nella ripresa Ndoja sale nuovamente in cattedra e il Real vola sul massimo vantaggio di 18 lunghezze. Black out della Sutor, Loschi sigla la tripla del +20, il punteggio alla penultima sirena è sul 63-40 per i reatini. Ultimo quarto di controllo per il Real Sebastiani, che tocca il +30, chiudendo praticamente i conti con largo anticipo. Gli ospiti dopo oltre sei minuti segnano i primi punti del quarto periodo, rotazioni ampie per Finelli che concede minuti a tutti, il finale è 83-53 in favore dei reatini.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti: Stanic 7 (2/3, 1/1), Loschi 17 (4/4, 3/11), Contento 14 (3/4, 2/4), Ndoja 12 (2/5, 2/4), Piazza 2 (1/1 da 2), Maganza 6 (3/4 da 2), Dieng 7 (3/5, 0/4), Piccin 10 (2/2, 2/5), Okiljevic 8 (4/8, 0/1), Ogiemwony (0/2, 0/1), Tchintcharauli e Ghersetti ne. All. Finelli.

Sutor Montegranaro: Masciarelli 15 (5/11, 1/4), Crespi 12 (6/12 da 2), Montanari 18 (6/8, 0/1), Korsunov 3 (0/1, 1/4), Botteghi (0/5, 0/4), Verdecchia 2 (1/1, 0/3), Re 3 (0/2, 1/4), Barbante, Mariani, Malloni, Ambrogi. All. Cagnazzo.

Arbitri: Cirinei e Meali (Pi).

Note. Tiri da 3: Real 10/31, Montegranaro 3/20. Tiri liberi: Real 5/8, Montegranaro 8/11. 5 falli: nessuno.