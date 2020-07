Rieti, Real Sebastiani pensa ancher agli under: ingaggiato Provenzani. Le incognite sui gironi di serie B

RIETI - Continua la campagna di rafforzamento del Real Sebastiani Rieti, che in quota under si assicura le prestazioni della play-guardia Vincenzo Provenzani. Siciliano, classe 1999, si legherà al neo sodalizio reatino con un accordo biennale, dopo aver chiuso la scorsa stagione sempre in serie B, a Sant’Antimo con 11 punti di media. Con l’innesto di Provenzani, che sarà il cambio del play titolare Bottioni, il Real Sebastiani è pronta a portare al termine la propria campagna acquisti con gli ultimi colpi di un mercato che ha visto la società muoversi in anticipo rispetto a molte formazione di B, portando agli ordini di Righetti tutti giocatori in grado di puntare realmente ad una stagione di vertice.

I gironi

Nel frattempo resta un vero e proprio rebus la composizione dei gironi per la prossima serie B. In terza serie sono infatti 64 i titoli sportivi attivi dopo i cambi operati e solo a partite dal 31 luglio sarà tutto più chiaro con l’elenco delle partecipanti.

Le novità

Agrigento e Imola, dopo la rinuncia a partecipare alla serie A2, ripartiranno dalla B, dove finora sono 7 le società che hanno acquisito il titolo altrove: DGM Campoformido (da Valsesia Basket), la Pallacanestro Molfetta (dal Basket Corato), Ragusa (da Porto Sant’Elpidio), la Pallacanestro Viola Reggio Calabria (da Gilbertina Soresina), la Libertas Livorno 1947(da Stella Azzurra Roma), il Nuovo Basket Catanzaro (da Basket Scauri), il Bologna Basket 2016 (dalla Costa d’Orlando) e appunto il Real Sebastiani Rieti (da Valmontone).

Le big

Fra le grandi protagoniste del mercato finora si registrano i movimenti di Agrigento, Ancona, Jesi, Fabriano, Salerno, Taranto e Vigevano, che puntano tutte alla promozione diretta, poi c’è anche Cento, che può ancora sperare nel ripescaggio. Infine la matricola Campoformido, che in panchina ha scelto Stefano Pillastrini. Tutte formazioni che restano in attesa di conoscere l’inizio della prossima stagione, che per la B potrebbe coincidere nel weekend fra sabato 16 e domenica 17 ottobre.

