Real Sebastiani a caccia del tris sull'ostico campo di Senigallia. Finelli: «Settimana tribolata, ma daremo tutto»

RIETI - Dopo Civitanova e Ozzano, il Real Sebastiani va a caccia del tris. Contento e compagni in fiducia per la sfida al PalaPanzini di Senigallia (ore 18) contro la grande rivelazione Goldengas, ma non mancano i problemi per coach Finelli. Ancora out Ndoja e Ghersetti, Finelli potrebbe lanciare Chiumenti, ma la settimana sul piano degli allenamenti non è stata delle migliori e ben 3 elementi del roster non versano in condizioni ottimali. Colpiti da acciacchi vari il giovane Tchintcharauli e gli esterni Loschi e Contento, servirà una prova di sacrificio per contrastare Senigallia, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per i playoff.

Il tecnico bolognese presenta così la sfida: «E’ stata una settimana molto tribolata – ammette coach Alex Finelli – con diversi giocatori fermi per problemi fisici, compresi Loschi, Contento e Tchintcharauli, che ci hanno costretto ad allenarsi a ranghi ridottissimi. Contiamo comunque di recuperarli tutti e tre, seppur in un brillantissima forma, ma questo è il momento di stringerci e dare tutto quello che abbiamo, in attesa di riavere con noi quei giocatori ancora fermi ai box. Fino a giovedì non siamo riusciti a fare un 5 vs 5 e siamo stati costretti ad annullare addirittura un allenamento. Forse Chiumenti verrà in panchina nonostante non abbia ancora svolto allenamenti con la squadra. Senigallia è un avversario che, oltre ad avere gli stessi nostri punti in classifica, ha battuto in casa la Npc, ha perso in volata con Roseto è in un importante momento di forma e vanta un buon quintetto e una buonissima chimica di gruppo. Ha giocatori con punti nelle mani come il playmaker Giacomini e la guardia Giannini, bravi a dare talento alla loro fase offensiva. Occhio anche a Bedetti, un vero collante, nonché al lungo Varaschin e a Bedin, quest’ultimo un giocatore molto solido fisicamente, che già all’andata fece bene contro di noi. Dietro di loro ci sono degli under che danno ulteriore energia ai cambi: Calbini e Gnecchi, due figli d’arte. Noi dobbiamo partire da un lavoro difensivo efficace contro Giacomini e Giannini, appunto, perché sono loro che originano il gioco d’attacco. Poi mi aspetto una partita di sostanza dai nostri lunghi under che avranno un compito molto impegnativo sotto le plance».

Così in campo

Goldengas Senigallia: 4 Giannini, 6 Calbini, 7 Giacomini, 8 Gnecchi, 9 Varaschin, 11 Bedetti, 15 Bedin, 19 Terenzi, 20 Figueras, 22 Cicconi, 39 Rossini. All. Gabrielli

Real Sebastiani: 1 Roman, 3 Chiumenti, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 25 Ndoja, 33 Okijevic. All. Finelli

Arbitri: Di Luzio (Mi) e Castellano (Mi)

Le altre gare (V di ritorno)

Npc - Faenza

Sutor - Teramo

Luiss - Imola

Ozzano - Civitanova

Jesi - Imola

Giulianova - Ancona

Roseto - Cesena

Classifica

Roseto 34 (19)

Npc 28 (19)

Rimini 28 (18)

Ancona 26 (19)

Real Sebastiani, Senigallia e Imola 24 (19)

Ozzano 22 (19)

Teramo 18 (19)

Cesena 16 (18)

Luiss 14 (19)

Jesi 13 (19)

Faenza 12 (16)

Giulianova 6 (19)

Civitanova 4 (18)

Montegranaro 4 (19)