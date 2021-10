Il Real Sebastiani si conferma, Finelli: «La squadra si è unita nei momenti di difficoltà». Foto

Domenica 31 Ottobre 2021, 20:59

RIETI - Grazie al successo su Senigallia, il Real Sebastiani resta nel gruppone di testa, assieme a Npc, Roseto, Imola e Ancona. Due preziosi in una partita affrontata senza Ndoja, Chiumenti e Traini, coach Finelli esalta la reazione del gruppo nella ripresa e si tiene strette le grandi prove dell'under Dieng e del veterano Ghersetti.

APPROFONDIMENTI BASKET La gioia a fine gara

«Il primo tempo dal punto di vista difensivo insufficiente, subendo 44 punti - commenta il coach bolognese nel dopogara - Nei primi 2 minuti del terzo quarto, siamo partiti male, poi abbiamo alzato la qualità della nostra difesa, lo certifica il fatto che nella ripresa abbiamo subito 27 punti. Abbiamo giocato qualitativamente meglio in difesa e questo ci ha permesso di recuperare lo svantaggio. Quando difendi, prendi fiducia in attacco e le cose creano una buona sinergia. E' da dimenticare la partita difensiva dei primi due quarti, da tenere buona la seconda parte e la prestazione di Omar Dieng: ha avuto uno spazio importante per via delle assenze di Chiumenti e Ndoja, giocando una partita solida e noi abbiamo bisogno della crescita degli under. Poi voglio sottolineare la prova di Ghersetti: con 21 punti e 13 rimbalzi, ci ha aiutato tantissimo. Sono due punti importanti, mi è piaciuta come la squadra nelle difficoltà si è unita».