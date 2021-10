Real Sebastiani per il poker con Senigallia: Chiumenti, Piazza e Traini stringono i denti

Sabato 30 Ottobre 2021, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 11:51

RIETI - Torna al PalaSojourner il Real Sebastiani, domani c'è il confronto con la Goldengas Senigallia, match valido per la V giornata, che sarà giocato ancora a porte chiuse. Per Finelli e i suoi, reduci dalla bella vittoria in quel di Cervia contro Ozzano, è stata una settimana durissima sul piano degli allenamenti, con la squadra costretta ad allenarsi a ranghi ridottissimi. Infatti l'infermeria di "Casa Real" è ancora una volta piena: out ancora capitan Ndoja, per Finelli non al top anche Chiumenti, tormentato da una borsite e i due playmaker Piazza e Traini.

Contro la Goldengas sarà l'occasione di lanciare i giovani e affidarsi al talento e l'esperienza dei senior, come conferma coach Finelli, alla vigilia del match: «Arriviamo da una vittoria importante, quella ottenuta a Cervia contro Ozzano e una prestazione del genere ci voleva per mostrare a noi stessi che siamo nella giusta direzione e che abbiamo compreso alcuni aspetti emersi durante la trasferta di Cesena. Ora dobbiamo continuare il nostro percorso contro Senigallia, squadra con ottima identità difensiva e giocatori di talento come il play Giacomini e la guardia Giannini, entrambi con tanti punti nelle mani: il primo soprattutto bravo nel pick ‘n roll e nel dare ritmo. Bene anche Bedetti, giocatore molto fisico e buon rimbalzista, nonché Varaschin ala forte giocatore che ha fatto la differenza anche in A2 e un giovane pivot come Bedin, di scuola Reyer Venezia un elemento con un’ottima struttura fisica e buoni fondamentali. Poi ci sono due figli d’arte come Gnecchi e Calbini. Nel complesso squadra pericolosa, ma al di là di questo dobbiamo pensare a noi e al momento di emergenza. Personalmente, da sempre vedo nelle difficoltà delle opportunità e anche in questo caso le assenze ci aiutano a muoverci meglio e a dare opportunità ai nostri under che hanno la possibilità di crescere, oltre a responsabilizzare i senior rimasti. Rispetto a Ozzano, abbiamo qualcosa in meno: quella che sta per concludersi è stata la settimana più tribolata dall’inizio della stagione: ci siamo allenati sempre in nove, ma siamo sufficientemente lunghi per affrontare emergenze del genere. Diciamo che questo è un aspetto intrigante: da Lignano a oggi siamo sempre stati incompleti e lo saremo ancora per un po’ di tempo, ciò sta a significare che dovremo toccare ancora con mano il potenziale di questo gruppo, che nel frattempo “allena” le qualità morali».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: 1 Roman, 3 Chiumenti, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 26 Traini. All. Finelli.

Goldengas Senigallia: 4 Giannini, 6 Calbini, 7 Giacomini, 8 Gnecchi, 9 Varaschin, 11 Bedetti, 15 Bedin, 17 Giuliani, 19 Terenzi, 22 Cicconi. All. Gabrielli.

Arbitri: Bernassola e Cassino di Roma.

Le altre squadre (V giornata)

Ancona - Giulianova

Teramo - Montegranaro

Cesena - Roseto

Rimini - Jesi

Civitanova - Ozzano

Faenza - Npc Rieti

Imola - Luiss Roma

Classifica

Roseto, Real Sebastiani, Imola, Ancona, Npc e Rimini 6

Ozzano, Senigallia, Cesena e Senigallia 4

Civitanova, Teramo, Faenza, Montegranaro e Luiss 2

Jesi * 1

* un punto di penalizzazione