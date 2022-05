Il Real Sebastiani non dà scampo a Senigallia (99-48) va sul 2-0 e vede la finale. Foto

RIETI - Gara 2 di semifinale è senza storia, il Real Sebastiani va a valanga su Senigallia, che ridotta a pezzi, va ko 99-48.

Serie ipotecata per Finelli e i suoi, avanti 2-0, sono ad una vittoria dalla finalissima. Gara a senso unico, giocata praticamente su una metà campo, consente a Finelli di ruotare tutti gli effettivi, con ben 7 uomini in doppia cifra. Venerdì nelle Marche l'occasione di chiudere la pratica e agganciare l'obiettivo finale.

La gara

Partono forti i padroni di casa, subito avanti 6-0. Senigallia a ranghi ridotti si aggrappa alle triple di Giacomini e Terenzi, troppo poco per contrastare un attacco reatino, già sciolto e in grado di chiudere il primo quarto avanti 21-8. Show del Rsr nel secondo quarto: i giovani Piccin e Okiljevic salgono in cattedra, bene anche Loschi e Contento, i padroni di casa scappano via. Passivo pesante già al termine del primo tempo, Rsr avanti 51-19. Senigallia resta negli spogliatoi e anche il terzo quarto è a senso unico: prova corale dei ragazzi di Finelli che chiudono la pratica con largo anticipo, al termine della penultima sirena, Rsr avanti 79-31. Non molla la presa il Rsr, l’ultimo quarto è una passeggiata, il Real Sebastiani fa sua anche gara 2: 99-48 il finale.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti: Stanic 2 (1/2, 0/1), Loschi 16 (1/2, 3/6), Contento 11 (3/6, 1/4), Ndoja 12 (3/6, 2/5), Piazza 2 (1/3, 0/1), Ghersetti 13 (5/6, 0/2), Maganza 7 (2/3 da 2), Dieng 12 (3/6, 2/5), Piccin 13 (5/6, 1/3), Okiljevic 11 (4/5, 1/2). All. Finelli.

Goldengas Senigallia: Calbini 8 (2/9, 0/3), Giacomini 7 (0/1, 2/7), Gnecchi 6 (1/4, 1/3), Varaschin (0/4 da 2), Bedin 9 (4/7 da 2), Terenzi 3 (1/1 da 3), Cicconi 12 (4/9 da 2), Giuliani 4 (2/2 da 2), Venturi, Giuliani n.e. All. Gabrielli.

Arbitri: Grappasonno (Ch), Berlangieri (Mi).

Note: Tiri da 3: Rieti 10/29, Senigallia 4/14. Tiri liberi: Rieti 13/17, Senigallia 10/21.