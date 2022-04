Real Sebastiani inarrestabile: anche Roseto va ko (64-60), Stanic super. Ottava vittoria di fila. Foto

RIETI - Sale sull'ottovolante il Real Sebastiani, che si toglie così lo sfizio di battere la capolista Roseto al PalaSojourner, 64-60.

Contro gli abruzzesi privi di Nikolic e apparsi in calo, i reatini dimostrano il momento di grazia non è ancora terminato e lanciano un segnale a tutto il torneo. Nella serata del ritorno di Ghersetti, Dieng produce una grande prova, ma a spaccare in due il match ci pensa Stanic con tre triple consecutive.

APPROFONDIMENTI BASKET Le emozioni del match

Il primo tempo

Buon inizio degli ospiti, Roseto si porta avanti anche di 5 lunghezze, ma il Real dopo un avvio contratto vieni fuori. Finelli cambia volto al quintetto, il Real inizia a carburare, Loschi e Dieng segnano dall’arco e al termine del primo quarto i reatini guidano 16-12. Padroni di casa che mettono le mani avanti, andando sul +6, ma Roseto ricuce subito lo strappo: Pastore da 3 sigla il sorpasso, 25-24. Maganza cresce e firma 4 punti consecutivi, Loschi e Piccin dalla lunetta allungano +7, all’intervallo lungo reatini avanti 34-27.

La ripresa

Al rientro il Real prova a sgrollarsi di dosso l’ostacolo Roseto, Ghersetti si sblocca dall’arco, Ndoja e Loschi non ne hanno più e Finelli rigetta in campo Contento e Dieng, che risponde subito presente con una tripla pesante. Una giocata di Zampogna chiude il terzo quarto 45-44 per i reatini. Grande avvio nell’ultimo quarto per gli ospiti: Mei dall’arco e Amoroso dalla media allungano il parziale, 49-45 per Roseto e time out Finelli. Quarto fallo di Maganza, ma Roseto perde Ruggiero per infortunio. Roseto va sul +5, ma il Real Sebastiani ribalta di nuovo l’inerzia del match: si passa dal 50-45 per Roseto al 55-50 per il Real, grazie a due bombe pesantissime di Stanic. Terza tripla consecutiva di Stanic, Real sul +8, Loschi chiude la pratica e i padroni di casa battono la capolista 64-60.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti: Stanic 16 (2/4, 3/4), Loschi 12 (2/3, 1/8), Contento 1 (0/1, 0/3), Ndoja 8 (4/6, 0/1), Piazza 5 (2/3, 0/1), Ghersetti 3 (0/3, 1/2), Maganza 8 (4/6 da 2), Dieng 7 (0/2, 2/2), Piccin 4 (0/1, 1/2), Okiljevic (0/1, 0/1), Tchintcharauli n.e. All. Finelli.

Liofilchem Roseto: Amoroso 20 (6/12, 1/6), Ruggiero (0/2 da 2), Zampogna 10 (2/3, 1/3), Di Emidio 11 (2/5, 1/4), Pastore 10 (0/2, 2/3), Mei 3 (1/2 da 3), Di Carmine 6 (3/9, 0/2), Serafini (0/1 da 2), Bassi, Gaeta e Mraovic n.e. All. Quaglia.

Arbitri: Cassinadri (Re) e Nonna (Va).

Note: Tiri da 3 Real 8/26, Roseto 6/22. Tiri liberi Real 12/17, Roseto 16/20. 5 falli: nessuno.