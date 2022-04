Real Sebastiani, grande gioia. Foto. Finelli: «Ha prevalso la nostra profondità»

RIETI - Con la vittoria interna su Roseto, il Real Sebastiani apre come meglio non poteva il rush finale. Nel big match del 25esimo turno, il team reatino centra l'ottava vittoria consecutiva e conferma di aver trovare un fiducia e un'alchimia di squadra, con gerarchie sempre più chiare, che potrebbero lanciare la compagine di Finelli nei playoff.

Il tecnico bolognese nel post gara ha analizzato così la prova dei suoi:«Bella cornice di pubblico, che sta crescendo in vista dei playoff, per noi è un bel segnale. Roseto era senza Nikolic, che è pesata. Non è stata una bella partita, ci sono state sbavature, errori al tiro e abbiamo fatto fatica ad entrare in partita con alcuni giocatori, però è venuta fuori la profondità della squadra. Siamo in tanti, questo deve essere un plus in vista dei playoff. Abbiamo avuto difficoltà nel terzo quarto, quando loro hanno abbassato il quintetto, abbiamo perso l'inerzia della partita da un punto di vista difensivo. Abbiamo risposto con il doppio playmaker, ci siamo resi più duttili e questo ha fatto si che Stanic abbia preso quei tre tiri. Abbiamo ancora tanto da fare, dobbiamo farci trovare pronti e creiamo questo feeling con il pubblico, aver vinto in rimonta con un quintetto atipico certifica il fatto che siamo profondi, questo è quello che mi porto a casa».