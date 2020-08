Rieti, Real Sebastiani, un pieno d'entusiasmo anche al PalaCordoni. Foto

RIETI - Prima sgambatura per il Real Sebastiani Rieti, che dopo il raduno di questa mattina e le visite mediche, alle 18 si è ritrovata al PalaCordoni.



Dunque prima seduta dall’allenamento stagionale per Bagnoli e compagni, che dopo il lungo stop sono il primo club di serie B a radunarsi. Agli ordini di Alex Righetti, del vice Titto Carone e del preparatore Luca Verdecchia tutti i componenti del roster e qualche aggregato delle giovanili, già visionati dal coach nelle scorse settimane, presenti anche diversi tifosi e curiosi che non hanno però potuto salutare la squadra, in virtù delle norme restrittive dettate dal Covid: gli allenamenti saranno infatti a porte chiuse, all'interno dell'impianto spazio solo ai tesserati del club.

Da oggi fino al 5 settembre il Real sarà di casa proprio al PalaCordoni: doppie sedute tra palestra e campo scuola, a partire da mercoledì, mentre il riposo per i ragazzi di Righetti è fissato nei giornate di giovedì e domenica. Non c’è ancora in programma nessuna amichevole, prima c’è da recuperare le miglior forma e per poi tornare in campo in ottica Supercoppa.

Nella seconda parte di preparazione (dal 7 settembre) il Real Sebastiani come d’accordo traslocherà al PalaSpes, dove svolgerà il resto delle attività in vista dell’avvio del campionato, mentre al PalaCordoni sbarcherà la Npc.

