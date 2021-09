Real Sebastiani in finale. Foto. Finelli: «Bene in difesa, tanti errori in attacco. Mi aspetto una crescita nel derby»

Giovedì 16 Settembre 2021, 23:26

RIETI - Va in archivio con un successo il secondo turno di Supercoppa del Real Sebastiani, che stacca il pass per la finale e attende così la Kienergia Npc in finale.

Nel dopo gara coach Finelli ha commentato così la prova dei suoi, imprecisi in attacco, ma protagonista di una solida prestazione in difesa: «Abbiamo affrontato un avversario che mancava di due pedine fondamentali, ma che non ha di certo lesinato impegno, giocando col sangue agli occhi. A mio avviso quella toscana è una delle formazioni migliori del loro girone, gioca da anni con lo stesso impianto tecnico e questo non è secondario. Premssso questo, per vincere le partite serve sempre umiltà e un profilo basso, perché i successi si costruiscono con sudore e sacrificio. Buona partita in difesa, a parte una breve parentesi quando siamo andati sotto di 6, mentre dal punto di vista offensivo abbiamo commesso tanti errori. Si vede che siamo ancora indietro, che abbiamo bisogno di lavorare per conoscerci meglio e togliere tante ragnatele. Ora testa a domenica, ci aspetta una partita altrettanto importante per poter accedere alle Final Eight. Mi aspetto una crescita nella costruzione di tiri aperti e dentro l’area, ma essendo un derby regnerà sicuramente l’agonismo».