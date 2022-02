Real Sebastiani, sfida chiave al PalaSojourner con Ozzano. Finelli: «Difesa e atteggiamento saranno decisivi»

RIETI - Vincere contro una rivale in chiave playoff per uscire da una crisi di risultati e prestazioni, è l'obiettivo di coach Finelli e del suo Real Sebastiani. Protagonista fin qui di un percorso al di sotto delle aspettative, con una classifica che attualmente non sorride, Contento e compagni ospitano Ozzano (ore 18, PalaSojourner) in un match che attualmente mette in palio punti pesanti in chiave classifica. Battendo gli emiliani il Real potrebbe iniziare a pensare di risalire la china, per poi andarsi a giocare le proprie chances a Senigallia nel prossimo turno in un altro match chiave per le sorti della classifica dei reatini.

Il Real domani in campo con i soliti problemi di rotazione: di nuovo fuori Chiumenti, Ghersetti e Ndoja. Il tecnico Finelli presenta così la sfida: «Il mio primo pensiero va senz’altro ai nostri tifosi, che pure domenica scorsa a Civitanova ci hanno sostenuto per 40′ dandoci la sensazione di stare a giocare in casa. È stato bello ed emozionante, nonché stimolante e sono sicuro che pure domani ritroveremo lo stesso ambiente, caldo e battagliero, per sopperire sia alle solite assenze, che alla forza di un avversario che vanta già scalpi prestigiosi e che a Rieti, quest’anno, ha già vinto. Chiaramente i due punti ottenuti domenica ha ridato fiducia e serenità allo spogliatoio e questo aspetto è tutt’altro che secondario, perché contro Ozzano dovremo fare i conti con una squadra dalla classifica importante, completa sotto ogni punto di vista, che mostra un gioco spumeggiante e con tanto talento dal perimetro. Noi, dal canto nostro, dovremo ripartire dalla buona fase difensiva mostrata nel derby e l’atteggiamento mentale visto a Civitanova».



Così in campo

Real Sebastiani Rieti: 1 Tchintcharauli, 3 Chiumenti, 8 Dieng, 10 Stanic, 11 Loschi, 13 Piccin, 20 Contento, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 25 Ndoja, 33 Okiljevic. All. Finelli.

Sinermatic Ozzano: 5 Landi, 6 Folli, 9 Morara, 14 Galletti, 16 Cisbani, 17 Misljenovic, 18 Klyuchnyk, 19 Chiappelli, 24 Barattini, 25 Ceparano, 32 Bonfiglio, 85 Lasagni. All. Loperfido.

Arbitri: Martini (Rm) e Solito (Rm)

Le altre gare (IV di ritorno)

Teramo - Npc

Cesena - Ancona

Montegranaro - Luiss

Rimini - Civitanova

Faenza - Roseto

Imola - Jesi

Giulianova - Senigallia

Classifica

Roseto 32 (18)

Npc 28 (18)

Rimini 26 (16)

Ancona 22 (17)

Real Sebastiani, Senigallia, Ozzano e Imola 22 (18)

Cesena 16 (17)

Teramo 16 (18)

Jesi 13 (18)

Faenza 12 (15)

Luiss 12 (18)

Giulianova 6 (18)

Civitanova 4 (17)

Montegranaro 4 (18)