Real Sebastiani contro Ozzano per il primo successo esterno: out Ndoja, in forse Chiumenti, ok Contento

Sabato 23 Ottobre 2021, 10:26

RIETI - Torna in campo il Real Sebastiani, oggi nell'anticipo del IV turno c'è la trasferta sul neutro di Cervia (ore 19), di fronte la Sinermatic Ozzano, fin qui due vittorie proprio come i reatini. L'obiettivo per Finelli e i suoi è chiaro: vincere la prima trasferta della regular season e dare continuità dopo i segnali incoraggianti di domenica scorsa, nel +50 rifilato a Civitanova.

Finelli dovrà fare a meno ancora una volta di capitan Ndoja, out per la quarta partita consecutiva, non dovrebbe farcela nemmeno Alberto Chiumenti, mentre è rientrato in gruppo Marco Contento. Il coach dei reatini, cerca risposte anche dai tre under, in una sfida dove l'asticella si alzerà notevolmente rispetto all'ultima uscita. Alla vigilia del match, coach Finelli analizza così l'impegno dei suoi: «Vogliamo capire se in certi aspetti continuiamo nella giusta direzione, come abbiamo dimostrato con Civitanova, che però dal punto di vista tecnico - tattico era un avversario di basso profilo. Adesso l'asticella si alza: Ozzano ha i nostri stessi punti, è una squadra ben allenata. Sono una formazione con tanti atleti che hanno taglia fisica, talento e che gioca bene a pallacanestro. Noi puntiamo ad una continuità difensiva, che non c'è stata a Cesena, che nasca dalla nostra aggressività e nel limitare i loro punti di forza, questo rappresenterebbe un punto di crescita per noi. Da un punto di vista offensivo, cerchiamo una maggiore capacità per passarci meglio la palla e attaccare meglio le spaziature per selezionare tiri ad alta percentuale. Vincere contro Ozzano darebbe un segnale di continuità e fiducia a quello che stiamo facendo».

Così in campo

Sinermatic Ozzano: 5 Landi, 6 Folli, 14 Galletti, 16 Cisbani, 17 Misljenovic, 18 Klyuchnyk, 19 Chiappelli, 24 Barattini, 25 Ceparano, 32 Bonfiglio, 85 Lasagni. All. Loperfido.

Real Sebastiani Rieti: 1 Tchintcharauli, 3 Chiumenti, 8 Dieng, 10 Stanic, 11 Loschi, 13 Piccin, 20 Contento, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 26 Traini. All. Finelli.

Arbitri: De Rico (Ve) e Occhiuzzi (Ts).

Le altre gare (IV giornata)

Luiss - Montegranaro

Jesi - Imola

Civitanova - Rimini

Ancona - Cesena

Npc - Teramo

Senigallia - Giulianova

Roseto - Faenza

Classifica

Roseto, Ozzano, Imola, Real, Cesena, Ancona, Npc, Rimini e Giulianova 4

Senigallia, Teramo, Faenza, Luiss e Civitanova 2

Jesi* 1

Montegranaro 0

* -1 di penalizzazione