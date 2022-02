Il Real Sebastiani non dà scampo a Ozzano: 74-47. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani torna alla vittoria tra le mura amiche. Ozzano, non pervenuta al PalaSojourner è battuta 74-47. E' tutto facile per gli uomini di Finelli, Ozzano priva del coach Loperfido stacca la spina nel primo tempo e il Real va a valanga nella ripresa. Show di Loschi (17 punti) e Contento (20), miglior marcatore del match.

APPROFONDIMENTI BASKET Le emozioni al PalaSojourner

Il primo tempo

Avvio sottotono del Real Sebastiani, i reatini non trovano mai le vie del canestro e subiscono un 8-0 di parziale. Al 5’ è Contento a siglare i primi punti dei reatini, la guardia triestina segna sei punti consecutivi, Loschi si sblocca da 3 e il Real è avanti, 9-8 (9-0 di parziale). Klyuchnyk si fa valere a rimbalzo e mette la mani avanti, ma una preghiera di Loschi allo scadere della prima frazione fissa il punteggio sul 14-13 per gli emiliani. Ozzano sbaglia di tutto da fuori, il Real ne approfitta e ribalta l’inerzia del match (20-14). Ceparano si sblocca dall’arco, Ozzano riprede fiducia e firma il parziale di 6-0, squadre di nuovo appaiate. Palle perse e errori banali da entrambi le parti, Folli fa 2/2 dalla lunetta, Loschi da 3 riallunga e all’intervallo lungo si va sul 25-21 per i reatini.

La ripresa

Partenza sprint al rientro dagli spogliatoi per il Real: 6-0 di parziale in 2’ e Pizzi chiamata time out (31-21). Loschi segna due triple consecutive e vola sul +17, Ozzano dopo 8’ segna i primi due punti della sua partita, ma la terza frazione vola via sotto il segno di Loschi, 21-4 di parziale, 42-25 alla penultima sirena. Prova a tirare fuori l’orgoglio Ozzano, Contento crea il vuoto e arrivano anche i primi punti del match per Piazza. Finale in crescendo anche per Piccin e Stanic, Real Sebastiani dominante nella ripresa, termina 74-47.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti: Stanic 10 (2/5, 1/2), Loschi 17 (1/4, 5/11), Contento 20 (5/9, 1/7), Piazza 3 (0/1, 1/1), Dieng 5 (1/2, 1/7), Tchintcharauli 6 (1/3 da 2), Piccin 11 (3/7, 1/1), Okiljevic 2 (0/4 da 2), Ogiemwonyi, Ghersetti e Chiumenti n.e. All. Finelli.

Sinermatic Ozzano: Klyuchnyk 16 (4/9, 1/3), Ceparano 3 (0/2, 1/5), Bonfiglio (0/2 da 3), Chiappelli 7 (2/3, 1/3), Folli 10 (2/5, 0/4), Barattini 2 (0/1, 0/2), Lasagni 9 (2/4, 1/8), Iattoni (0/1 da 3), Morara (0/3 da 2), Landi, Cisbani n.e. All. Pizzi.

Arbitri: Luchi (Po) e Di Salvo (Pi).

Note: Tiri da 3 Real 10/29, Ozzano 4/28. Tiri liberi Real 18/28, Ozzano 15/23. 5 falli: nessuno.