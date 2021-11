Real Sebastiani a Montegranaro per vincere e convincere. L'ex Finelli: «Serve spirito di gruppo»

RIETI - Cancellare i fantasmi del match di Valmontone e ripartire, è la missione del Real Sebastiani. Il confronto storico e infinito tra Rieti e Montegranaro è l'occasione giusta per Finelli e la squadra, ancora delusa dallo scivolone interno contro Faenza. All'appuntamento della "Bombonera", dove la squadra sarà accompagnata da un gruppo di sostenitori, arriva con una settimana di allenamenti in più sulle gambe capitan Ndoja, mentre qualche minuto dovrebbe farlo anche Chiumenti.

Il coach Finelli, ex dell'incontro, presenta così la sfida:«C’è ancora tanta rabbia e delusione per la partita persa contro Faenza, perché è stata per larghi tratti dominata, ma gettata alle ortiche con dei momenti negativi dove soprattutto nel quarto quarto non siamo riusciti a dare seguito a quello che avevamo mostrato nei 39′ precedenti agli ultimi istanti di gara. Era una partita da vincere perché ci avrebbe dato tanto in termini di classifica, però questo è lo sport: peccato perché la società si era prodigata per farci giocare davanti al nostro pubblico e avrebbe meritato ben altro epilogo. Voltiamo pagina e convertiamo questa rabbia in energia e aggressività da mettere in campo per la prossima partita. L’aspetto positivo invece è rappresentato dall’inserimento in roster degli infortunati: Ndoja si è allenato con più regolarità, ma servirà comunque pazienza perché è stato fuori due mesi, Chiumenti pure si è allenato col gruppo e domenica qualche minuto lo giocherà. Ha saltato gli allenamenti Contento, invece, per una piccola distorsione al ginocchio occorsa contro Faenza. Pensiamo alla Sutor Montegranaro, una sfida che per la tifoseria è una gara molto sentita da sempre, quindi sappiamo quanto conta per l’ambiente. Affrontiamo una squadra che lotta per la salvezza, che vorrà fare di tutto per vincere, ma se noi pensiamo a noi stessi, a crescere e dimostrare di avere un’amalgama emotiva, di complicità, che si tramuta in aggressività crescente non avremo problemi. In questo momento il nostro must è quello di fare gruppo, di unirci l’un l’altro anteponendo il ‘noi’ all”io’: solo così si arriverà alla continuità nel gioco sia in attacco, che in difesa».

Così in campo

Sutor Montegranaro: 0 Masciarelli, 1 Gallipò, 5 Angellotti, 7 Torrigiani, 9 Korsunov, 11 Alberti, 15 Barbante, 21 Mariani, 22 Bottenghi, 31 Murabito, 33 Crespi. All. Baldiraghi

Real Sebastiani: 1 Roman, 3 Chiumenti, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 25 Ndoja. All. Finelli

Arbitri: Luchi (Po) e Frosolini (Gr).

Le altre gare (VII giornata)

Npc - Civitanova

Luiss Roma - Ancona

Senigallia - Ozzano

Faenza - Teramo

Giulianova - Cesena

Imola - Rimini

Jesi - Roseto

Classifica

Roseto e Imola 12

Ancona, Kienergia Npc e Real Sebastiani 10

Rimini *, Ozzano e Senigallia 8

Cesena, Teramo e Faenza 6

Giulianova 4

Jesi * 3 (-1)

Civitanova, Montegranaro e Luiss Roma 2

* una partita in meno