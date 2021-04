Il Real Sebastiani soffre nel primo tempo, poi non dà scampo al fanalino di coda Monopoli: 75-58. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani torna al PalaSojourner e fa bottino pieno: Monopoli è battuta 75-58. Contro una mediocre Monopoli, fanalino di coda con appena 6 punti, la formazione di Righetti soffre più del previsto nel corso del primo tempo.

Nella serata storta di Loschi, appena 4 punti e soltanto ai liberi, fatto che dimostra come al team reatino manchi una vera alternativo all'esterno trevigiano, servono le grandi prove di Traini e Ndoja per chiudere la pratica. Mercoledì terzultima giornata della seconda fase: per i reatini trasferta a Bisceglie, oggi vittoriosa ad Avellino

Il primo tempo

Righetti contro il fanalino di coda Monopoli lancia Visentin dal primo minuto. Stenta l'attacco del Real in avvio e i pugliesi trovano un mini vantaggio (7-4). Si mette in mostra Visentin tra le file dei reatini, ma Monopoli è padrona del campo per tutto il primo quarto e a un 1' dal termine è avanti di sei lunghezze (15-21), time out Righetti. L'ex Npc Benedusi chiude la prima frazione sul 17-23. Il Real soffre la zona dei pugliesi, Bottenghi e Rollo colpiscono dalla lunga distanza e Rieti è chiamata a reagire. Grazie ai canestri di Traini e Cena il Real rimette le mani avanti e guida 36-31 all'intervallo.

La ripresa

Si torna in campo, Monopoli attacca bene in transizione sull'asse Benedusi-Rollo e trova il meno uno, immediata la reazione dei reatini che firmano un 4-0 di parziale. Dopo appena 4 punti in 6' si sblocca con Ndoja l'attacco reatino. Serve così la classe di Traini e di capitan Ndoja per cambiare definitivamente l'inerzia del match, così il Real Sebastiani alla penultima sirena guida 52-40. Parziale di 6-0 per i pugliesi che prendono fiducia all'inizio dell'ultimo quarto. Rieti invece grazie al buon lavoro di Di Pizzo sotto canestro allunga prepotentemente e la partita è in ghiaccio. Le triple di Traini e Drigo segnano i titoli di coda al PalaSojourner: il Real Sebastiani vince 75-58.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti: Ndoja 17 (3/7, 0/3), Loschi 4 (0/2, 0/5), Paci 4 (2/5 da 2), Traini 18 (3/3, 4/8), Drigo 5 (1/2, 1/2), Provenzani 2 (1/4, 0/1), Cena 5 (0/1, 0/1), Di Pizzo 12 (5/5), Basile 2 (1/1, 0/1), Visentin 4 (2/3, 0/1). All. Righetti.

Action Now Monopoli: Paparella 4 (1/4, 0/4), Torresi Lelli 13 (3/10, 1/3), Botteghi 11 (1/2, 3/4), Stepanovic 6 (1/5, 1/3), Annese 2 (1/3, 0/1), Yusuf, Rollo 8 (1/2, 2/2), Benedusi 8 (3/5, 0/5), Maksimovic 2 (1/2, 0/1), Formica 4 (1/3, 0/3). All. Paternoster.

Arbitri: Di Gennaro e Spinelli (Rm).

Note. Tiri da 3: Rieti 5/22, Monopoli 7/26. Tiri liberi: Rieti 18/22, Monopoli 11/16. 5 falli: nessuno

Ultimo aggiornamento: 20:15

