Il Real Sebastiani non dà scampo alla Luiss: 54-92 e settima vittoria consecutiva

RIETI - Settimo successo consecutivo per il Real Sebastiani, che a Roma contro la Luiss domina per tutto l'arco della gara, 92-54 il finale. Match senza storia, Luiss arrendevole e in serata storta, ma che prestazione per gli ospiti: le triple di Loschi e Ndoja ammazzano la partita già nel secondo quarto, il Real Sebastiani gira e l'attacco va a gonfie vele.

La gara

Primo quarto ad alta intensità al PalaLuiss, con gli ospiti che subiscono l’aggressività degli universitari romani. Il Real si aggrappa così alle triple di Loschi e Ndoja (2 a testa), la Luiss reagisce con Barbon, ospiti avanti 23-18 al termine dei primi 10’. Tutta un’altra storia la seconda frazione: il Real alza le percentuali dall’arco e gli ospiti dilagano, +19 all’intervallo lungo, punteggio sul 44-25. La Luiss resta negli spogliatoi, il Real invece è implacabile, l’asse Loschi - Ndoja si intende alla perfezione e gli ospiti toccano il +28. Al termine del terzo quarto gli uomini di Finelli guidano 68-36. Ultimo quarto di ordinaria amministrazione per il Real Sebastiani, la Luiss stacca la spina con largo anticipo e gli ospiti passeggiano fino alla sirena conclusiva, 92-54 il finale.

Il tabellino

Luiss Roma: D’Argenzio 7 (3/5, 0/2), Jovovic 5 (0/3, 3/4), Pasqualin 7 (2/2, 1/5), Di Bonaventura (0/1 da 2), Barbon 9 (0/1, 3/6), Murri 12 (5/8, 0/1), Legnini 7 (2/5, 1/6), Buzzi (0/3 da 2), Di Francesco (0/1 da 3), Zini 3 (1/4 da 3), Converso (0/1 da 2), Tolino 4 (2/3, 0/1). All. Paccariè.

Real Sebastiani Rieti: Stanic 3 (1/1 da 2), Loschi 14 (1/1, 4/9), Contento 9 (2/2, 1/6), Ndoja 13 (1/3, 3/5), Piazza 3 (0/1, 1/1), Maganza 11 (4/4 da 2), Dieng 12 (3/4, 1/3), Piccin 14 (2/5, 2/5), Okiljevic 13 (6/7 da 2), Tchintcharauli e Ghersetti n.e. All. Finelli.

Arbitri: Suriano e Ferrero (To).

Note. Tiri da 3 Real 13/30, Luiss 6/30. Tiri liberi Real 15/21, Luiss 6/10. 5 falli: nessuno.