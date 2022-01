Real Sebastiani, vincere a Jesi per restare in corsa per le final 8 di Coppa. Finelli: «Serve difesa al top»

RIETI - Tre giorni dopo il ko di Rimini, scende nuovo in campo il Real Sebastiani: di scena al PalaTriccoli (ore 20,30) di Jesi contro i padroni di casa della General Contractor. Trasferta su un campo insidioso, dove già lo scorso anno i reatini uscirono sconfitti in gara 3 dei playoff, troveranno una formazione rigenerata dal mercato: da Capo D'Orlando è arrivato infatti Flavio Gay, mentre da Cividale i marchigiani hanno pescato l'under Rocchi.

Anche per il recupero della 14esima giornata, Finelli dovrà ancora fare a meno di Ndoja. Il coach presenta così la sfida del PalaTriccoli:«Per noi la trasferta di Jesi sarà una partita da dentro o fuori, perché solo conquistando questi due punti potremo ancora cullare speranze di qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, da contendere poi alla Npc nel derby di mercoledì prossimo. Imparando dagli errori commessi a Rimini, dico che servirà una continuità difensiva per tutti i 40′: solo così potremo avere la meglio su un avversario che peraltro in questa ultima fase di mercato si è rinforzata notevolmente. Gli innesti di Flavio Gay, dell’under Rocchi, un vero talento, unitamente a Magrini, hanno consentito a Jesi di vincere nettamente a Montegranaro e di sbancare Teramo. Di conseguenza, mi aspetto una partita combattuta, nella quale dovremo dimostrare tutto il nostro valore».

Così in campo

General Contractor Jesi: 1 Ferraro, 3 Giulietti, 6 Gay, 7 Memed, 8 Moretti, 20 Valentini, 25 Rocchi, 32 Rizzitiello, 34 Cocco, 99 Magrini. All. Francioni.

Real Sebastiani Rieti: 1 Roman, 3 Chiumenti, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 33 Okijevic. All. Finelli.

Arbitri: Ragionieri e Bergami di Bologna

Classifica

Roseto 28 (15)

Kienergia Npc 24 (15)

Rimini 22 (14)

Real Sebastiani 20 (14)

Ancona 20 (15)

Imola 20 (16)

Ozzano 18 (15)

Senigallia 18 (16)

Cesena 14 (15)

Teramo 14 (16)

Faenza 12 (15)

Luiss 10 (16)

Jesi 9 (14)

Giulianova 6 (15)

Civitanova 4 (15)

Montegranaro 2 (16)