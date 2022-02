Il Real Sebastiani saluta Chiumenti e va a caccia del poker contro Giulianova. Finelli: «Serve grande intensità»

RIETI - Torna al PalaSojourner (ore 18) il Real Sebastiani per la VI di ritorno, c'è la sfida alla terzultima della graduatoria, il Giulianova. Appena 3 vittorie e 17 sconfitte, di fronte dunque una formazione in piena lotta per evitare la retrocessione, ma i reatini nonostante i tre successi consecutivi, dovranno fare a meno di tre pedine. Ancora out Ndoja, Ghersetti e Tchintcharauli, servirà un extrasforzo per centrare la quarta vittoria consecutiva. Nel frattempo la società ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto col centro Alberto Chiumenti che approda alla Stella Azzurra in A2.

L'addio

«Dispiace non aver potuto dare il giusto contributo, la stagione fin qui mi ha messo dinanzi a una serie interminabile di contrattempi fisici, ma nonostante tutto la società, lo staff, la squadra mi sono stati sempre vicini. Sono sicuro che il gruppo ha le potenzialità per arrivare fino in fondo e togliersi delle belle soddisfazioni, che magari coincidano con gli obiettivi stagionali che il club si prefigge di raggiungere. Un grazie speciale ai tifosi, il vero sesto uomo in campo specialmente in queste ultime giornate affrontate in piena emergenza. La Sebastiani merita palcoscenici ambiziosi e sono sicuro che le premesse per tornare nella massima serie ci sono tutti». Questo il pensiero di Alberto Chiumenti.

Il coach

Alla vigilia del match interno contro gli abruzzesi, coach Finelli presenta così l'appuntamento: «Pensiamo a noi stessi, al nostro processo di crescita, ai nostri giovani che ci stanno dando una mano concreta, dando continuità al rendimento e ai risultati con un atteggiamento propositivo e performance difensive di altissimo livello. Sì, è vero, siamo ancora in piena emergenza, ma ormai ci siamo abituati anche a questo aspetto: saremo lo stesso gruppo che ha vinto nettamente a Senigallia e l’obiettivo domani sarà quello di imprimere un’intensità importante alla partita per continuare la strada intrapresa. Sui nostri giovani dico che se oggi stanno sfoderando certe prestazioni è perché lavorano duramente sin da quest’estate e ora raccolgono e raccogliamo i frutti. Sono in un percorso di crescita che può portarli a fare un passo avanti e due indietro e poi addirittura di nuovo tre avanti: questo è normalissimo in ogni settore, sia sportivo, che nella vita di tutti i giorni. Ma basterà restare coi piedi ben saldi a terra per migliorare ulteriormente. Giulianova? Squadra pericolosa dal perimetro con Caverni e Milani, i giocatori su cui gravano la maggior parte delle responsabilità offensive del roster. In questo momento, però, al di là di chi troveremo dinanzi a noi, sono sempre più convinto che se giocheremo da RSR potremo fare bene contro chiunque».

Così in campo

Real Sebastiani: 1 Roman, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 25 Ndoja, 33 Okiljevic. All. Finelli.

Giulianova: 1 Scarpone, 2 Bischetti, 3 Giacomelli, 4 Pierucci, 5 Di Carmine, 6 Caverni, 10 Giansante, 13 Cianci, 20 Scarpone F., 35 Buscaroli, 85 Milani. All. Domizioli.

Arbitri: Schena (Ba) e Greco (Mt).

Le altre gare (VI di ritorno)

Cesena - Npc

Ancona - Ozzano

Rimini - Roseto

Civitanova - Jesi

Faenza - Luiss

Teramo - Senigallia

Imola - Montegranaro

Classifica

Roseto 36 (20)

Npc 30 (20)

Rimini 30 (19)

Ancona 28 (20)

Real Sebastiani 26 (20)

Senigallia, Ozzano e Imola 24 (20)

Teramo 20 (20)

Cesena 16 (19)

Luiss 16 (20)

Jesi 13 (20)

Faenza 12 (17)

Giulianova 6 (20)

Montegranaro 4 (20)

Civitanova 4 (19)