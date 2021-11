Real Sebastiani sempre in emergenza cerca la cinquina a Giulianova, due ruoli per Ghersetti

RIETI - Vuole allungare la striscia positiva il Real Sebastiani (8 punti), atteso domani (ore 18) dal confronto sul campo di Giulianova (4). Stati d’animi differenti per le due formazioni: gli abruzzesi sono reduci da tre ko di fila, mentre i reatini vanno a caccia del quarto successo consecutivo. Contro Fattori e compagni, per Finelli ancora una volta c’è da fronteggiare la difficile situazione infortuni: certa l’assenza di capitan Ndoja, a forte rischio anche la presenza di Chiumenti e Traini, che per tutta la settimana hanno svolto lavoro individuale.

Il team manager Angelucci

«Non ci sarà certamente il capitano (Ndoja, ndr), mentre Chiumenti e Traini stanno proseguendo nel lavoro individuale, ma non si allenano col gruppo da tempo - spiega il team manager Mauro Angelucci - Fare i conti con tutti questi infortuni non è facile, ma è meglio averli ora che in un’altra fase del campionato. Il coach Finelli sta facendo i tripli salti mortali per fronteggiare queste assenze e anche i ragazzi stanno rispondendo bene: abbiamo un roster di undici giocatori forti e pronti a tutto. In questi momenti emerge la forza e l’orgoglio del gruppo. Un esempio è Ghersetti: per sopperire alle assenze di Ndoja e Chiumenti si sta adattando a due ruoli».

Così in campo

Giulianova: 0 Nafea, 5 Di Carmine, 6 Caverni, 10 Giacomelli, 12 Motta, 19 Fattori, 20 Scarpone F., 45 Scarpone S., 71 Buscaroli, 77 Bischetti. All. Dimizioli

Real Sebastiani Rieti: 1 Roman, 3 Chiumenti, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 26 Traini.

Arbitri: Zaniboni (Bo) e Moratti (Re)

Le altre gare (VI giornata)

Luiss Roma - Faenza

Ozzano - Ancona

Senigallia - Teramo

Roseto - Rimini

Rieti - Cesena

Sutor Montegranaro - Imola

Jesi - Civitanova Marche



Classifica

Roseto, Imola, Real Sebastiani, Ancona e Npc 8

Rimini * e Ozzano 6

Senigallia, Teramo, Cesena e Giulianova 4

Civitanova, Sutor, Faenza e Luiss 2

Jesi * 1 ( un punto di penalizzazione)

*una partita in meno