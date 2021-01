Real Sebastiani, tutto pronto per il debutto al PalaSojourner con Formia. Righetti: «Orgogliosi»

RIETI - Torna in campo il Real Sebastiani Rieti e per Casini e compagni c'è il battesimo del PalaSojourner (oggi, 31 gennaio, ore 18). La corazzata di Righetti è infatti al debutto assoluto nell'impianto reatino, di fronte c'è il Meta Formia: match valido per la nona giornata (seconda di ritorno) del girone D1. Già affrontata e battuta nelle sfida di Supercoppa e nel match d'andata, la giovane formazione pontina arriva all'appuntamento in fiducia dopo i successi su Pozzuoli e Avellino.

Non è però di certo Formia l'avversario da temere per il Real Sebastiani, oramai sempre di più l'ammazza-campionato del raggruppamento: il primato è quasi blindato, Righetti chiederà comunque ai suoi massima concentrazione e un'altra prestazione convincente. L'unico dubbio da sciogliere è sul senior da spedire in tribuna per il coach riminese, che alla vigilia del debutto casalingo presenta così la sfida.

«Siamo orgogliosi e ansiosi di poter giocare la nostra prima partita al PalaSojourner - afferma il coach Alex Righetti - Anch’io ringrazio gli amici di Valmontone per l’ospitalità e l’impegno dimostrato ogni volta che siamo andati lì. Ci fa piacere giocare le nostre partite a Rieti, sperando di vedere al più presto i tifosi sugli spalti. Per quello che ci compete onoreremo il campo dove giochiamo le nostre partite casalinghe. Riguardo a Formia, ci aspetta una gara molto diversa rispetto alle precedenti, perché sono cambiati diversi aspetti: oggi sono un altro tipo di squadra, giocano in maniera più aggressiva e veloce mettendo in campo fisicità, agonismo e dinamicità. Diversi giocatori hanno preso coscienza dei propri mezzi. Dovremo essere bravi a cercare di giocare la nostra pallacanestro».



La squadra scenderà in campo con le canotte listate a lutto e verrà osservato un minuto di raccoglimento per la morte del vicepresidente e socio di minoranza Roberto Petrilli. L'imprenditore romano, 66 anni, è scomparso ieri a causa di un malore.



Così in campo

Real Sebastiani Rieti: 1 Di Pizzo, 7 Sornoza, 8 Drigo, 10 Casini, 11 Loschi, 15 Paci, 16 Kader, 17 Cena, 21 Provenzani, 25 Ndoja, 26 Traini, 47 Diomede. All. Righetti.

Meta Formia: 0 Cimminella, 4 Tartaglione, 5 Ianuale, 10 Jovovic, 12 Tamburrini, 13 Digno, 20 Laguzzi, 23 Grgurovic, 45 Polidori, 54 Di Prospero, 55 Scampone. All. Di Rocco.

Arbitri: Correale (Av) e Morra (Na).

Le altre gare (II di ritorno)

Salerno - Cassino

Sant'Antimo - Pozzuoli

Avellino - Luiss Roma rinviata al 24 febbraio

Classifica

Rieti 16

Luiss Roma, Formia, Cassino e Salerno 8

Pozzuoli e Sant'Antimo 4

Avellino 2

