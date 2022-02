Real Sebastiani festeggia un bel successo. Il video. Finelli: «Difesa eccellente, un grazie ai tifosi»

RIETI - Il successo su Ozzano dà tranquillità e fiducia all'ambiente Real Sebastiani. Si tratta del secondo successo dal ritorno di coach Finelli, che grazie alla vittoria sulla diretta concorrente Ozzano vola sul 2-0 nel confronto con gli emiliani e centra il quinto posto in classifica.

Nel post gara, coach Finelli ha commentato così la prova dei suoi: «Grazie al nostro pubblico e al nostro tifo organizato, domenica scorsa con noi anche a Civitanova con un piccolo gruppo. Oggi c'è stata una bella affluenza, abbiamo bisogna di creare empatia, il sostegno dei tifosi che cantano per 40' è impagabile - mentre sulla partita - La nostra difesa è stata eccellente, ha dato l'impronta al match. Perchè nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, loro hanno provato a metterci le mani addosso, eravamo un po' tesi perchè era una partita da vincere a tutti i costi. Ci siamo aggrappati alla difesa, nella ripresa ci siamo sciolti e abbiamo preso in pugno la gara. C'è stato un contributo di tutti, li ringrazio per quello che stanno facendo. Mettiamo nel mirino Senigallia, vincere lì rappresenterebbe un salto di qualità, sono curioso per questa partita, perché è da dicembre che non facciamo una trasferta così importante».